Kean dalla Juve all’Atletico Madrid, è fatta: le cifre dell’affare

Moise Kean dalla Juventus all’Atletico Madrid, manca solo l’ufficialità. L’attaccante pronto a trasferirsi in Spagna almeno fino al termine della stagione. Tutte le cifre e i dettagli dell’affare.

Kean lascia la Juve e va all’Atletico Madrid, le cifre dell’affare

Operazione in uscita per la Juventus, che lascia andare l’attaccante Moise Kean in prestito secco all’Atletico Madrid. Il classe 2000 firmerà il contratto con i Colchoneros entro la fine di questa settimana e passerà quindi in Spagna l’ultima parte di questa stagione. Non vi sono accordi circa la possibilità di riscatto da parte del club di Diego Simeone, che pagherà l’ingaggio della punta per tutta la durata del prestito e verserà 500mila euro nelle casse dei bianconeri. Questa operazione consentirà alla Juventus di risparmiare circa 1.5 milioni di euro e a Kean di trovare più spazio sul campo da gioco, così da candidarsi ad un posto in Nazionale per gli Europei 2024.

Il futuro dell’attaccante, si decide tutto in estate

Una volta concluso il prestito Moise Kean e la Juventus avranno molto di cui parlare. Il giocatore è in scadenza nel 2025 ma lo spazio per lui a Torino sembra ridursi sempre di più. L’attaccane gode sempre della stima di Allegri, ma i recenti infortuni e le ottime prestazioni di Kenan Yildiz non hanno giocato a suo favore. Un eventuale ritorno in pompa magna di Matias Soulé dopo il suo prestito al Frosinone chiuderebbe ulteriori spazi sul fronte offensivo per Kean che sente il bisogno di maggiore continuità.