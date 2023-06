Antonella ed Edoardo, è crisi tra i Donnalisi: il messaggio di lei

Antonella ed Edoardo, è crisi dei Donnalisi? I due innamorati sembra proprio che stiano vivendo un periodo no all’interno della casa del Gf Vip.

Gf Vip, tra Antonella ed Edoardo è crisi?

Antonella e Edoardo nella casa del Grande Fratello sono arrivati ai ferri corti. Il motivo? Antonella Fiordelisi non l’ha specificato, ma la ragazza avrebbe confermato in una storia su Instagram che tra i due in questo momento c’è il gelo o, per lo meno, un periodo di pausa nella relazione voluto dalla ragazza. “Chiedo di non farmi sempre le stesse domande – ha scritto Antonella nella sua storia – non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me. Grazie“. I Donnalisi sembrano dunque davvero in crisi.

Le litigate (e le crisi) dei Donnalisi già al Gf Vip

All’interno della casa del Gf Vip, però, i due avevano già litigato per altri motivi. Uno di questi fu l’imitazione da parte di Antonella Fiordelisi di Oriana Marzoli, imitazione che Edoardo aveva visto come piuttosto volgare. Antonella infatti, nel corso di quella gag, ha fatto diverse allusioni mettendosi in perizoma e Edoardo è andato su tutte le furie. “Sono matto io o questa vive in un altro mondo? – si è chiesto – io non sono mai stato con una persona così in vita mia. Per me è follia. Come se io avessi dovuto imitare Antonino e avessi portato Oriana nel van. Dai ma non ci sono parole. No ma io sono sicuro, non ci voglio stare con una persona in quella maniera. Infatti non ci voglio stare con lei, non è che la voglio cambiare. A me una roba del genere non mi piace. No, no ragazzi basta, è basta davvero, finita. Non è possibile che sto così tutti i giorni”

Le proteste di Edoardo

Sempre in merito ad Antonella e ad un possibile futuro insieme, Edoardo si era poi esposto in merito ad alcuni suoi atteggiamenti. “Una persona che mi tratta così male non l’ho mai trovata in vita mia – ha detto – e sono sicuro, una così accanto a me non ci può stare e non ce la voglio. Dobbiamo prendere le distanze, non voglio più che il mio umore dipenda da te. Non è difficile da capire. Ti prego lasciami in pace” ha poi detto alla fidanzata.