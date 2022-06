Virginia Raffaele e Claudio Baglioni fidanzati? Tutti gli indizi

Virginia Raffaele e Claudio Baglioni fidanzati? La notizia è clamorosa ed è circolata sui social dopo una foto pubblicata dalla comica. Tra i due ci sarebbero stati degli incontri non casuali.

Virginia Raffaele e Claudio Baglioni fidanzati?

Nelle ultime ore, una clamorosa notizia di gossip sta girando sui social e sul web: Virginia Raffaele e Claudio Baglioni sarebbero più vicini che mai.

Negli ultimi giorni, ci sarebbero state delle visite tra i due: il cantante avrebbe dedicato alla Raffaele uno dei suoi brani più recenti, Uno e due, dove parla di una conoscenza che ha stravolto e completato la sua vita, andando poi a vederla a teatro per lo spettacolo Samusà, lei che ha ricambiato andando al concerto di lui.

Tutti gli indizi

L’indizio è partito da una foto pubblicata da Virginia Raffaele sui social: nell’immagine, la comica compare accanto al cantante dopo uno dei suoi concerti alle Terme di Caracalla.

Tuttavia, i giornalisti di FQMagazine hanno fatto di tutto per contattare persone vicine ai due per ottenere commenti in merito alle indiscrezioni. La smentita sarebbe arrivata tra le risate, amici e collaboratori del cantante e della comica hanno affermato che si tratta di “una fake news” dato che i due “sono molto amici, si vogliono bene, ma non c’è nulla di vero su una loro storia”.