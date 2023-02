Verissimo, gli ospiti di sabato 18 e domenica 19 febbraio: chi sono e cosa raccontano

Verissimo, torna il doppio appuntamento pomeridiano del fine settimana con Silvia Toffanin. La conduttrice accoglie nel salotto del suo studio tanti ospiti che si racconteranno e si confesseranno davanti alle telecamere. Si parlerà sia di Sanremo sia di alcuni programmi pronti a partire proprio sulle reti Mediaset.

Verissimo torna in tv

Verissimo torna in tv con il solito doppio appuntamento pomeridiano del sabato e domenica. Si tratta del post Sanremo e dunque ci sarà anche la possibilità con qualche ospite di parlarne anche se si tratta di un programma Mediaset. Alla conduzione c’è sempre Silvia Toffanin che è pronta ad accogliere i suoi tanti ospiti.

Gli ospiti di sabato 18 e domenica 19 febbraio: chi sono e cosa raccontano

Si inizia con sabato 18 febbraio. La prima ospite è la cantante Levante che con il brano “Vivo” in cui ha cantato la depressione post partum. Poi, arrivano in studio anche Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga pronti a raccontare la loro storia d’amore nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. Rimanendo in tema di Gf Vio ecco il racconto di Wilma Goich. Infine, a completare il sabato ecco Ellen Hidding, storico volto del programma “Melaverde” e l’attore Massimiliano Gallo, a teatro con la commedia “Amanti”.

L’appuntamento di domenica 19 febbraio si apre con l’intervista a Michelle Hunziker. La showgirl si racconta a pochi giorni dal debutto del suo nuovo show “Michelle Impossible and Friends” in arrivo in prima serata su Canale 5. Poi, ritornando al tema Sanreno ci saranno i Cugini di Campagna che hanno portato al Festival il brano “Lettera 22” scritto per loro da La Rappresentante di Lista. Ospiti anche Rita Pavone protagonista di una intervista a cuore aperto in occasione dei 60 anni di carriera, Gerry Scotti in partenza da domenica con la nuova stagione de “Lo show dei record“. Infine in studio anche Emanuela Folliero e Patrizia Rossetti per raccontare la loro speciale amicizia.