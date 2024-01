Tassi mutui scendono: quanto costa oggi comprare casa?

Tassi mutui: l'inizio del 2024 ha fatto segnare un lieve calo. Un dato significativo visto che non succedeva da tempo.

Tassi mutui: scendono leggermente e non succedeva da tempo. Tuttavia, continua a non essere operazione semplice comprare una casa attualmente.

Tassi mutui scendono

I tassi sui mutui sono finalmente scesi dopo 24 mesi anche se continuano ad essere alti. Secondo i dati diffusi dall’Abi, sono scesi al 4,42% dal 4,5 del mese precedente. A dicembre 2022 erano pari al 3,01%. Nel rapporto inoltre si rileva che “sul totale delle nuove erogazioni di mutui il 62,5% erano mutui a tasso fisso (79,3% il mese precedente). Il tasso medio sui nuovi prestiti in euro alle società non finanziarie è salito al 5,69% (1,44% a giugno 2022; 5,48% a fine 2007). Il tasso medio ponderato sul totale dei prestiti a famiglie e società non finanziarie è risultato invece stabile e pari al 4,76% (2,21% a giugno 2022; 6,16% a fine 2007″.

Quanto costa oggi comprare casa?

I tassi dunque sono leggermente scesi e di conseguenze è ancora complicato comprare casa con un mutuo. Secondo i dati raccolti nell’Osservatorio annuale di Immobiliare.it Insights (aggiornato a dicembre 2023), la città di Milano si conferma la città più cara d’Italia con una media al metro quadro di 5.289 euro.

Il centro storico, con una media al metro quadro, supera il tetto dei 10 mila euro. Seguono, con oltre 9mila euro al metro quadro, Garibaldi-Moscova-Porta Nuova e Arco della Pace-Arena-Pagano.

