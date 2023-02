I Cugini di Campagna contro il figlio di Gigi D’Alessio: cos’è successo tra la band e il giovane artista

I Cugini di Campagna hanno attaccato pesantemente LDA, il figlio di Gigi D’Alessio. La band e il giovane artista saranno protagonisti tra i big al prossimo Festival di Sanremo. Dunque, ecco le prime polemiche.

I Cugini di Campagna contro il figlio di Gigi D’Alessio

I Cugini di Campagna saranno tra i big del prossimo Festival di Sanremo che metterà a confronto le vecchie con le nuove generazioni. La band si è raccontata al settimanale Diva e Donna condividendo le emozioni della loro partecipazione al Festival ma ha anche rivelato qualche polemica con un giovane artista. Il gruppo ha svelato che c’è stato qualche problema con il figlio di Gigi D’Alessio, anche lui in gara al Festival.

Cos’è successo tra la band e il giovane artista

La band ha rivelato che Ultimo e Leo Gassmann in occasione delle prove sono stati educati con loro: “ Si sono subito avvicinati per presentarsi “. Mentre un atteggiamente del tutto differente per quanto riguarda Luca D’Alessio. Ecco, dunque, l’attacco a LDA. “ Molto meno educato il figlio di D’Alessio, che non si è presentato… Noi a 20 anni andavamo a stringere la mano a gente come Claudio Villa “, ha dichiarato Michetti.