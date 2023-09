Spot Esselunga piace alla Meloni: l’attacco di Fratoianni sui costi alti della spesa

Spot Esselunga continua a fare discutere e questa volta anche la politica lo utilizza per attaccarsi. Nicola Fratoianni, il segretario di Sinistra italiana e deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, ha lanciato un duro attacco proprio alla premier.

Spot Esselunga piace alla Meloni

Lo spot di Esselunga sui genitori separati è diventato un caso politico ormai. Giorgia Meloni ha commentato positivamente il messaggio lanciato dalla pubblicità: “Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante”. Anche la deputata Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione per l’Infanzia e l’adolescenza, ha dichiarato: “È un’ottima cosa che l’attenzione sul tema sia richiamata dalla catena di supermercati ben radicata nel centro e nord del paese, dove tradizionalmente i matrimoni “tengono” di meno“.

L’attacco di Fratoianni sui costi alti della spesa

All’attacco della Meloni è andato su Twitter Nicola Fratoianni, il segretario di Sinistra italiana e deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra: “Presidente Giorgia Meloni, vedo che commenta lo spot di una nota catena di supermercati ma che non dice nemmeno una parola sul carrello della spesa di milioni italiani, separati e non. Per loro anche una pesca rischia di diventare un lusso. L’Italia attende risposte“. Mentre Elly Schlein ha dichiarato di non aver visto lo spot, forse per non esporsi: “Non vorrei deludere nessuno, ma non ho ancora visto lo spot di cui oggi si parla”.

