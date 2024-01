Sibel Taşçıoğlu, chi è l’attrice volto di Sermin in Terra Amara: vita privata, marito, figli

Chi è Sibel Taşçıoğlu, attrice volto dell’infida Sermin Yaman nella soap opera Terra Amara. Scopriamo qualche informazione in più sulla nota attrice turca. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Sibel Taşçıoğlu, Sermin Yaman di Terra Amara: vita privata e carriera

Nata a Bursa il 28 luglio 1976, Sibel Taşçıoğlu ha 47 anni ed è una nota attrice turca, conosciuta in Italia soprattutto per il suo ruolo nell’amata serie Terra Amara. Sibel da il suo volto alla perfida Sermin Yaman, una donna pronta a tutto purché la fortuna degli Yaman finisca a sua figlia, Betul Arcan, interpretata da Ilayda Cevik. Nel corso della sua carriera ha recitato soprattutto per teatro e televisione, ma negli anni si è messa in gioco anche come doppiatrice in alcuni film di animazione. Ha fatto il suo esordio da attrice negli anni Novanta, dopo essersi lasciata alle spalle gli studi di Economia e Commercio per lanciarsi nella recitazione.

Nel corso degli anni si è fatta spazio nel piccolo schermo, recitando in moltissime serie di successo in Turchia. Tra queste, oltre a Terra Amara, ricordiamo Kapaliçarsi, Medcezir, Il secolo magnifico: Kosem e la più recente Kızılcık Şerbeti. Come doppiatrice ha lavorato a molte pellicole d’animazione Disney come Gli Incredibili – Una famiglia di supereroi, I Robinson – Una famiglia spaziale e La principessa e il ranocchio, e anche a molti blockbuster come Robin Hood, Alice in Wonderland e Sucker Punch.

LEGGI ANCHE: Selin Genç, chi è l’attrice di Terra Amara: vita privata, carriera, fidanzato

Vita privata: marito, figli

Dopo tre anni di fidanzamento Sibel Taşçıoğlu ha sposato Murat Kolçak Köstendil nel 2016. La loro è una storia d’amore da film: i due, già fidanzati ai tempi della scuola, si sono rincontrati 25 anni dopo innamorandosi nuovamente l’uno dell’altra. Al momento non è noto se la coppia abbia mai avuto figli.