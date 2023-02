Giorgia si confessa: “Stavo per ritirarmi”

Dopo il festival della musica italiana, la cantautrice classe ’71 si è raccontata attraverso un’intervista. Giorgia si confessa e ammette di aver pensato anche di lasciare il mondo della musica.

Fortunatamente non lo ha fatto e, dopo sette anni di lavoro, ha pubblicato il suo disco Blu.

Giorgia confessa e racconta una parte di se stessa

La cantante 51enne si è raccontata durante un’intervista al Messaggero, confessando anche qualcosa che – fino a questo momento – non aveva mai reso pubblico.

Giorgia ha cominciato parlando del lockdown:

“Il lockdown è stato un deserto di idee. Anche cantare mi sembrava una forzatura. L’emozione era maggiore del ’94 con E poi: la fiamma è intatta, dopo trent’anni di personaggi discutibili”.

L’artista ammette di aver vissuto anni molto delicati, ma non ha voluto dire chi le avesse reso la vita difficile.

“Tutti quelli che non mi hanno reso le cose facili. A partire dai manager. Raramente mi sono sentita protetta: hanno anche provato a cambiarmi. Uno mi fece anche causa, non ricordo perché, e dovetti dargli dei soldi. Ho sempre pagato, nella vita. Ebbi anche un fidanzato, non vip, che si prese tutto, dalla casa allo studio, dopo che lo tradii. La libertà ha un prezzo alto, ma vale sempre la pena pagarlo”.

Per fortuna la cantante ha trovato la forza di continuare e si è anche data da fare sperimentando anche diverse collaborazioni, anche per avvicinarsi ad un mondo musicale in costante movimento. Questo l’ha portata a partecipare anche a Sanremo 2023 con la sua “Parole dette male”.

Un modo per mettersi alla prova e tornare su un palco tanto importante e suggestivo come quello del Teatro Ariston, facendo di nuovo sentire la sua voce. Un’emozione diversa rispetto alla prima volta, ma sempre indimenticabile. Anche da parte della cantante non è mancato il pensiero per Maurizio Costanzo, deceduto qualche giorno fa.

LEGGI ANCHE: Ultimo e l’addio a Sanremo: il cantante annuncia sui social che non tornerà più all’Ariston.