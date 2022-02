Ghemon: chi è la fidanzata del cantante?

Ghemon è un cantante che ha ottenuto la fama anche a seguito della sua presenza sul palco al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Momento perfetto. Ma chi è la sua fidanzata?

Ghemon: la fidanzata

Ghemon ha una fidanzata con la quale si frequenta da diversi anni. La loro conoscenza era inizialmente sbocciata come una bella e profonda amicizia ma, in un secondo momento, è sfociata ad essere qualcosa in più. “Era una delle mie migliori amiche – ha commentato a Vanity Fair il cantante – ma una sera ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: ‘Io ti amo e tu? ti amo anch’io”.

Da quel giorno in avanti i due hanno iniziato a frequentarsi e non si sono più lasciati un attimo. Al compagno rapper ha anche dedicato un tatuaggio sulla sua pelle.

Chi è Giulia Diana

La fidanzata di Ghemon, classe 1991, si chiama Giulia Diana e si distingue per diverse caratteristiche: è vegana, naturalizzata napoletana e ha un blog che gestisce in qualità di attivista. Giulia ha una grandissima passione per i tatuaggi, come anche il suo compagno.

Nata e cresciuta a Latina è molto legata alle sue origini e alla sua città natale ha anche dedicato un tatuaggio. La ragazza di lavoro fa l’organizzatrice di eventi ed è una manager in carriera.

Il profilo Instagram

Giulia Diana è una ragazza che su Instagram condivide diversi scatti d’amore con il compagno Ghemon. La loro ormai è una storia stabile.