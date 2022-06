Sara Brusco, chi è la giornalista di Sky: carriera, tv, compagno, Miss Italia

Sara Brusco è una giornalista di Sky, originaria di Torino, che si sta facendo strada all’interno dell’azienda televisiva. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Sara Brusco, chi è la giornalista di Sky

Sara Brusco, nata a Torino il 27 gennaio 1985, si sta facendo strada come giornalista e volto di Sky. Dopo che ha studiato recitazione, canto e dizione, ha fatto una gavetta di quindici anni, durante la quale ha lavorato nel fare spot pubblicitari nazionali e campagne stampa.

Su Juventus Channel ha condotto un programma sportivo e, come anchor per Autostrade per l’Italia, debutterà su Sky. Nel 2016 viene assunta come conduttrice a Sky TG24 dove si occuperà di meteo, cambiamenti climatici e fenomeni estremi in giro per il mondo ma ha anche condotto Sky Sport Quiz Reward, il primo quiz sportivo dedicato allo sport.

Figlio e compagno

Sara Brusco è assieme a Luigi Fioravanti, con il quale ha una relazione da anni.

Regista apprezzato di tanti eventi del concorso di Miss Italia, è stato spesso al seguito dell’equipe di Miss Italia. La coppia ha poi avuto un figlio nel 2017, Mattia Fioravanti.

La partecipazione a Miss Italia

Sara Brusco è legata nella sua carriera anche al programma di Miss Italia perchè ha partecipato nel 2004 come concorrente, classificandosi tra le prime 24 e vincendo il titolo di Miss Rocchetta Bellezza. A vincere quell’anno la corona di più bella d’Italia fu Cristina Chiabotto.