Monica Bellucci e Tim Burton sono una coppia? Foto e indizi sulla possibile relazione tra i due

Monica Bellucci e Tim Burton starebbero insieme: la notizia della nuova possibile relazione arriva dalla Francia. Tra l’attrice italiana e il regista ci sarebbe stato un colpo di fulmine per una relazione nata già da diversi mesi.

Monica Bellucci e Tim Burton sono una coppia?

Monica Bellucci potrebbe avere trovato un nuovo amore nella sua vita. In Francia sono sicuri che l’attrice italiana ha stretto una forte relazione con il regista Tim Burton. Una notizia che fatto subito il giro del mondo sul web e social. Nelle ultime ore, è uscita una frase dal passato una frase di Burton al settimanale Gala: “Sono pazzo di Monica Bellucci. Sogno di restare bloccato in ascensore con lei. È così bella…”.

Foto e indizi sulla possibile relazione tra i due

“Monica Bellucci e Tim Burton sono una coppia”: così titola Paris Match, che non ha dubbi. “Un colpo di fulmine fantastico”, scrive sotto le due star, ritratte sulla copertina dell’ultimo numero mentre passeggiano a braccetto per Parigi. La relazione sarebbe nata in grande segreto ma il cosiddetto colpo di fulmine potrebbe esserci stato o nell’ottobre scorso al Lumière Film Festival di Lione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paris Match (@parismatch)

LEGGI ANCHE: Milano Fashion Week 2023: date, stilisti e come seguire l’evento esclusivo di moda