Mirko Brunetti nuovo tronista a Uomini e Donne, le voci sull’ex gieffino

Mirko Brunetti nuovo tronista a Uomini e Donne, l’ex gieffino al centro di nuove indiscrezioni. A pochissimo tempo dalla sua eliminazione dal GF, l’ex star di Temptation Island pare già pronto ad una nuova esperienza televisiva.

Mirko Brunetti tronista a Uomini e Donne, quanto c’è di vero?

Neanche il tempo di dire addio alla casa del Grande Fratello 2023 che Mirko Brunetti già comincia a guardarsi intorno. L’ex star di Temptation Island, eliminato da alcune settimane dal GF, sembra che sia già pronta ad una nuova esperienza sul piccolo schermo. Secondo alcune recenti indiscrezioni Mirko potrebbe unirsi come nuovo tronista al dating show più amato della tv, Uomini e Donne. L’ex gieffino ha chiuso definitivamente la sua storia con Greta Rossetti e, nonostante il riavvicinamento con Perla Vatiero, pare abbia intenzione di trovare l’amore altrove. Per il momento non ci sono conferme ufficiali circa una sua partecipazione allo show di Maria De Filippi. L’ex concorrente del GF Ciro Petrone, in diretta social proprio in compagnia di Mirko, ha fatto presente che lo vedrebbe bene sul trono di Uomini e Donne. Brunetti ha preferito non condividere il suo punto di vista sulla questione.

Panico tra i Perletti, la lettera per Mirko dal GF

Le recenti indiscrezioni hanno mandato nel panico i cosiddetti Perletti, i fan di Mirko e Perla che sperano ancora di vederli tornare insieme. In molti tra gli ammiratori della coppia speravano che il tempo passato insieme al GF potesse bastare per ricucire i rapporti, ma l’eliminazione prematura di Mirko ha mandato all’aria le loro speranze. L’unica luce in fondo al tunner per i Perletti è un’iniziativa della ragazza, ancora tra i concorrenti della casa. Perla ha infatti scritto un’affettuosa lettera per Mirko: “Ciao Mirko, non posso immaginare cosa stai passando, o forse sì, motivo per cui ti sto scrivendo. Voglio che in un modo o nell’altro tu mi senta accanto a te. Spesso mi capita di fermarmi a pensare e ti giuro che la tua assenza qui la sentiamo tutti, ma soprattutto io. So chi sei e quanto ancora avresti potuto dare per farti conoscere e far vedere a tutti l’uomo magnifico che sei. Sono certa che questo è arrivato perché sei nel cuore di ogni persona che ti vive”.