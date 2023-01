Shakira, il nuovo singolo è una frecciatina a Piqué: “Io un Rolex, lei un Casio”

Il 2023 inizia benissimo per la popstar colombiana che torna a far parlare di sé su YouTube. Il nuovo singolo di Shakira è infatti una frecciatina a Piqué, il suo ex compagno, e alla sua nuova fidanzata. In collaborazione con Bizzarap – produttore discografica e DJ argentino – ha così reso pubblica la sua nuova canzone, dimostrando di aver superato il difficile momento, attaccando l’ex calciatore del Barcellona. Non è mancata anche una provocazione per la sua nuova compagna che – secondo l’artista della Colombia – non sembra essere alla sua altezza.

La frecciatina di Shakira a Piqué: il nuovo singolo fa il boom di ascolti

Se nel mese di Ottobre Shakira aveva condiviso il suo dolore causato dalla separazione con l’ex calciatore classe ’87, attraverso la canzone “Monotonia“, nel mese di Gennaio 2023 è tornata in grande spolvero, dimostrando di aver superato quel delicato momento della sua vita. Non si parla più di un amore che ha ferito la cantante, bensì di una vera e propria provocazione – della durata di 3 minuto e mezzo – in cui la cantante colombiana ha criticato Piqué e ha beccato anche la sua nuova compagna.

Il messaggio appare infatti chiaro: l’atleta spagnolo ha lasciato andare una “Ferrari per una Twingo”, ha scambiato “un Rolex per un Casio”.

La canzone ha fatto il boom di ascolti, vantando circa 23 milioni di visualizzazioni in appena nove ore, grazie alla popolarità di Shakira e alla produzione di Bizarrap.

Si tratta di sicuro di una bella rivincita per la cantautrice, che ha così confermato di essere riuscita a superare quel periodo di sconforto, ricucendo il proprio cuore spezzato.

In pochi mesi la colombiana ha ripreso in mano la sua vita, pronta a continuare il suo percorso come donna e come artista.

