Claudio Colaiacomo, chi è il marito di Valentina Bisti: vita privata, lavoro, figli

Chi è Claudio Colaiacomo, marito di Valentina Bisti. Scopriamo qualche informazione in più sul compagno di vita della nota giornalista e conduttrice Rai. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Claudio Colaiacomo, marito di Valentina Bisti: vita privata, lavoro, carriera

Nato a Roma nel 1970, Claudio Colaiacomo ha 53 anni ed è un noto romanziere, nonché marito della giornalista e conduttrice Rai Valentina Bisti. Ha pubblicato diversi volumi che parlano di Roma in tutte le sue forme, tutti editi da Newton Compton Editori. Dalla sua penna nascono Il giro di Roma in 501 luoghi, Roma perduta e dimenticata, I Love Roma, Keep calm e passeggia per Roma, Il romanzo della grande AS Roma, Il libro dei viaggi nel tempo di Roma, Forse non tutti sanno che la grande Roma…, Le incredibili curiosità di Roma e Roma che nessuno conosce.

Colaiacomo è laureato in Fisica ed è anche un dirigente d’azienda di successo e un coach professionista. Dal 2014 è il Vice Presidente della casa editrice olandese Elsevier, per la quale si occupa soprattutto di relazioni istituzionali ed accademiche. È possibile seguire l’autore e i suoi progetti futuri attraverso i suoi profili social: Colaiacomo ha una pagina Facebook, un profilo Instagram e un profilo Twitter.

Vita privata: il rapporto con la giornalista e i figli

Claudio Colaiacomo e Valentina Bisti stanno insieme da diversi anni e sono marito e moglie dal 2002. I due si sono sposati per ben due volte, la prima a Las Vegas e la seconda in Italia, ad Arezzo. In un’intervista concessa a DiPiù, la giornalista ha confessato che i suoi impegni lavorativi han causato qualche problema al loro matrimonio: “Quando ero agli inizi della mia carriera ci vedevamo pochissimo, perché io ero sempre impegnata. Questo ci ha portato ad avere delle incomprensioni”. Fortunatamente, la coppia è riuscita a trovare un compromesso: “Le abbiamo risolte con il dialogo, lui ha capito che amo il mio mestiere e mi è rimasto sempre accanto”. I due sono ancora oggi innamoratissimi. Valentina e Claudio non hanno mai voluto figli: “Stiamo bene così e siamo realizzati: la nostra famiglia è già ben solida”.