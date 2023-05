Massimiliano Ossini, chi è il conduttore di Unomattina: moglie, figli, dove vive, genitori

Chi è Massimiliano Ossini, chi è il conduttore televisivo di origine napoletana alla guida di Unomattina. Dopo i suoi esordi come modello e attore, si afferma come presentatore tv, conducendo programmi come Linea Verde, Mezzogiorno in famiglia e Kalipè. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Massimiliano Ossini, carriera ed esordi del conduttore tv

Nato a Napoli il 22 dicembre 1979, Massimiliano Ossini ha 43 anni ed è un noto conduttore televisivo, dal 2022 alla guida di Unomattina. Dopo una laurea in Scienze della Comunicazione conseguita a Milano, Ossini si fa le ossa nel campo pubblicitario. Allo stesso tempo, fa i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nel ruolo di attore e modello. Nel 2000 debutta a teatro recitando nel Cyrano de Bergerac. Poi, quasi per caso, decide di lanciarsi in tv, partecipando a un provino da presentatore per Disney Channel, canale che gli dona la sua prima popolarità. Dal 2001 al 2005 conduce la rubrica quotidiana Live Zone, diventando il volto del canale per ragazzi. In quegli anni è inoltre il conduttore del Disney Club su Rai 2. Partecipa poi come concorrente alla prima edizione Notti sul ghiaccio, talent show condotto da Milly Carlucci. Affiancato dalla pattinatrice Silvia Fontana, il presentatore diventa il primo vincitore del programma, battendo la concorrenza di Dennis Fantina, Alba Parietti e Milo Infante.

Negli anni successivi Ossini conferma il proprio successo televisivo, consolidandosi come uno dei conduttori più apprezzati del piccolo schermo. È il volto di molte trasmissioni di successo come Linea Verde, Sei più bravo di un ragazzino di quinta?, E se domani, Unomattina Verde e Mezzogiorno in famiglia. Dal 2021 è alla guida di Kalipè – A passo d’uomo, programma di divulgazione scientifica di Rai 2 che prende il nome dalla sua serie di libri in cui racconta i suoi viaggi nella natura. Dopo il ritorno ad Unomattina Estate nel 2022, la Rai gli ha affidato le redini anche della versione invernale del programma.

Vita privata: moglie, figli, dove vive, genitori

Massimiliano Ossini vive stabilmente a Roma da molti anni, al fianco di sua moglie, l’imprenditrice ascolana Laura Gabrielli. Il conduttore è inoltre molto legato ai suoi genitori, il papà Giovanni e la mamma Tina: “Lei è stata una grande mamma, papà un grande lavoratore. Le donne hanno una marcia in più, come mia moglie”.

Un fervente cattolico, Ossini si è definito “antico” in un’intervista al Corriere della Sera: “Per me è un complimento soprattutto se essere antico significa credere nella famiglia, volere una tv educativa, guardare la natura e non l’iPad”. Lui e sua moglie sono i genitori di tre figli, Carlotta, Melissa e Giovanni. Ossini è un padre affettuoso, anche se un po’ geloso delle figlie ormai grandi, come spiega lui stesso a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno: “17 e 16 anni sono troppo cresciute e già ero un padre geloso e adesso che iniziano a portare qualche amichetto a casa è una tragedia ma dico anche che è bello, è l’adolescenza e devono crescere”.