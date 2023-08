Chi era Toto Cutugno, cantautore de “L’Italiano”: Eurovision, canzoni, malattia

Si è spento Toto Cutugno. Il cantautore aveva da poco compiuto 80 anni a luglio e oggi alle 16 è venuto a mancare all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. Ecco chi era Toto Cotugno.

Chi era Toto Cutugno

Toto Cutugno, cantautore italiano, è morto all’età di 80 anni. A dare la notizia all’ANSA è stato il suo manager Danilo Mancuso che spiega che, ”dopo una lunga malattia, il cantante si era aggravato negli ultimi mesi”. Cutugno è sicuramente una figura che è stato un pezzo importante della musica italiana per la quale ha contributo a scrivere un pezzo di storia. Di lui resteranno canzoni che hanno fatto il giro del mondo come il brano “L’italiano” del 1983.

Canzoni famose

Tra le canzoni famose di Cutugno troviamo il successo del 1977, il brano Donna donna mia, sigla del programma di Mike Bongiorno, ma anche il brano Scommettiamo? e che lo stesso Mike ha contribuito a scrivere. Luis Miguel e Cristiano Minellono gli consegnano il brano Noi, ragazzi di oggi.

Nel 1980 torna a Sanremo da solista con Solo noi.

La canzone L’italiano era stata scritta per Celentano, che però non volle cantarla. Cutugno però, con la sua voce, trasformò il brano in un successo planetario.

La vittoria all’Eurovision nel 1990

Nel 1990 vince l’Eurovision Song Contest a Zagabria con Insieme: 1992. La vittoria porta la manifestazione a Roma l’anno seguente.

Malattia

Il cantautore nel 2007 scopre di avere un tumore alla prostata che rallenta la sua attività.

Il cordoglio del Nuovo Imaie

Il Nuovo Imaie a cui il cantautore era iscritto, ossia l’Istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori”, ha fatto sapere con una nota che: “siamo ancora increduli.. Poco più di un mese fa avevi tagliato il traguardo degli 80 anni. Tu, che hai scritto i testi delle canzoni italiane che tutti ricordano e amano cantare a tutte le latitudini del pianeta. Canzoni, che con la tua generosità hai regalato anche a colleghi come Adriano Celentano, Fausto Leali, I Ricchi e Poveri, Miguel Bosè, Johnny Halliday, Dalida e Luis Miguel (citarli tutti sarebbe un’impresa). Ti ricorderemo sempre e dentro di noi ti lasceremo cantare…con la chitarra in mano. Ciao Toto, si, il cielo ti attende. I tuoi colleghi e amici del Nuovo Imaie”.