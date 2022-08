Uomini e Donne: quando ricomincia il dating show di Maria De Filippi?

Quando ricomincia Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi? A settembre si riparte con la nuova stagione di una delle trasmissioni più longeve e amate di Canale 5. Ecco la data della prima puntata e tutte le novità che ci aspettano nella versione 2022-2023.

Uomini e Donne torna in tv: quando ricomincia?

Con settembre ormai alle porte, manca davvero poco all’inizio della nuova stagione televisiva.

Nelle prossime settimane torneranno in palinsesto tante delle trasmissioni preferite dal pubblico televisivo. Il ritorno più atteso è senz’altro quello di Uomini e Donne, il dating show presentato da Maria De Filippi che accompagna i pomeriggi dei telespettatori italiani dal 1996. L’inizio della stagione 2022-2023 del programma è previsto per il 19 settembre 2022, dalle 14.45 alle 16.10. Le registrazioni delle prime puntate avranno inizio a fine agosto, nello specifico il 30 e il 31.

Nelle settimane successive, il materiale raccolto verrà valutato e montato, giusto in tempo per la ripresa del daytime di Canale 5.

Cosa c’è di nuovo? Tutte le novità in arrivo per il dating show di Canale 5

Non ci sono ancora notizie confermate riguardo al cast della nuova stagione di Uomini e Donne. Secondo diverse fonti, potrebbe essere riconfermato lo spasimante Alessandro. In molti sono convinti che sarà lui uno dei quattro nuovi tronisti, ma altre indiscrezioni smentiscono queste voci di corridoio.

Fonti interne al programma, infatti, avrebbero rivelato che nessuno dei nuovi tronisti ha esperienza in tv. Per il momento, l’unica notizia certa sarebbero le professioni dei nuovi volti di Uomini e Donne: sono un infermiere, una commessa, un’imprenditrice e un personal trainer.

Si fa invece sempre più probabile un ritorno di Ida Platano per la versione Over, fresca della rottura con Riccardo Guarnieri. Stavolta, tuttavia, non tornerebbe a sedersi sul trono in cerca di uno spasimante, ma parteciperebbe al programma nel ruolo di opinionista, forse accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari.