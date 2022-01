Chi è Tina Cipollari, icona del gossip di Uomini e Donne

Tina Cipollari è un’opinionista e personaggio televisivo, celebre per la sua presenza da molti anni a Uomini e Donne. Scopriamo meglio chi è.

Chi è Tina Cipollari: esordi e carriera

Tina Cipollari, nata il 10 novembre 1965, è un volto storico del programma Uomini e Donne in onda sul Canale 5. Originaria di Viterbo, non sappiamo moltissimo della sua infanzia e della sua famiglia se non che suo papà è venuto a mancare pochi anni fa.

La sua carriera ha iniziato a prendere il volo attorno agli anni 2000 quando scende la scala del programma Uomini e Donne in veste di corteggiatrice del programma. Il suo carattere molto particolare e piuttosto vivace, però, la fanno emergere come personaggio televisivo a se stante tanto che inizierà ad essere funzionale alla televisione ed invitata come ospite in diversi programmi come Buona Domenica e il Maurizio Costanzo Show. Nel 2004 partecipa come concorrente al reality Il Ristorante di Antonella Clerici e sarà chiamata come ospite anche a Domenica In e La vita in Diretta.

L’approdo a Uomini e Donne

La svolta per la carriera di Tina Cipollari, però, arriva nel 2008 quando viene scelta come opinionista fissa del programma Uomini e Donne.

In questa sua lunga esperienza ha avuto modo di commentare le storie d’amore di molti tronisti giovani e over, avendo spesso diversi scontri negli ultimi mesi soprattutto con Gemma Galgani.

Accanto a questo impegno, però, è stata concorrente di Pechino Express nel 2016 e co-conduttrice del programma “Selfie – le cose cambiano”.

Primo marito

Tina incontra il suo primo marito, che sarà Kikò Nalli, proprio a Uomini e Donne nel 2002. Kikò stava corteggiando un’altra tronista ma la conoscenza di Tina porta i due a iniziare a frequentarsi. Nel 2005 i due si sposano e avranno tre figli: Francesco, Mattias e Gianluca. La coppia si è lasciata definitivamente nel 2018.

La storia con Vincenzo Ferrara

Fino a pochi anni fa l’opinionista non ne ha mai parlato moltissimo della sua vita privata ma nel 2018 ha deciso di cambiare registro.

Proprio in quell’anno, infatti, ha confessato un avvicinamento con Vincenzo Ferrara, ristoratore di Firenze, con cui ha avuto un’altra relazione. La coppia aveva in programma un matrimonio che si sarebbe dovuto svolgere ad aprile 2020 davanti a pochi intimi proprio a Firenze, ma per il Covid-19 è stato rinviato. Ad agosto 2021 però, la coppia inizia ad andare in crisi e a breve i due si lasceranno. Tina Cipollari è attualmente single.

Curiosità

Tina Cipollari ha più volte dichiarato di essere alla prese con una dieta che prevede cinque pasti: colazione, spuntino mattutino, pranzo, merenda pomeridiana e cena.

È una assidua frequentatrice del salone di bellezza di Federico Fashion Style dove ama andare a farsi le pettinature.