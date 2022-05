Uomini e Donne, perché Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati?

Perché Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati? L’ex coppia è tornata al centro del gossip dopo l’infuocato ritorno dei due a Uomini e Donne. Il loro amore travagliato, nato proprio al dating show di Maria De Filippi, si è concluso nell’estate del 2020. Come mai? Che cosa è successo tra loro?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, perché si sono lasciati?

Da diversi anni ormai, il pubblico di Uomini e Donne ha imparato a conoscere Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti del Trono Over delle ultime edizioni del programma.

Il loro amore è sbocciato proprio negli studi di Canale 5, ma si è dimostrato fin da subito molto turbolento. Dopo una prima separazione nel 2018, dopo la partecipazione di Ida e Riccardo a Temptation Island, i due ci riprovano a più riprese durante il lockdown, per poi separarsi definitivamente nell’estate del 2020. Ma qual è il vero motivo della rottura? Ida e Riccardo hanno svelato che il loro rapporto si è incrinato proprio a causa della convivenza forzata per la pandemia da Covid-19.

Ida ha raccontato di aver vissuto momenti difficili in quei mesi, che l’hanno portato a riconsiderare la relazione. Da parte sua, invece, Riccardo ha percepito la sua compagna farsi sempre più fredda e distante, situazione che l’ha convinto a chiudere il rapporto.

La furiosa litigata a Uomini e Donne: cosa si sono detti?

Oggi sono entrambi tornati a Uomini e Donne in cerca dell’anima gemella, e in molti tra i fan della coppia speravano in un ritorno di fiamma.

In un’intervista a Verissimo, un’Ida Platano in lacrime aveva persino svelato di provare ancora qualcosa per Riccardo. Nei giorni scorsi l’ex coppia ha provato a ricucire il proprio rapporto con una cena, ma la situazione è precipitata dopo il rifiuto di Riccardo di baciare Ida. La situazione è poi degenerata negli studi del dating show, dove i due hanno litigato furiosamente.

“La cena è andata bene, sono i giorni a seguire.” -ha spiegato Riccardo- “Ho preferito interrompere, non la sento da tre giorni forse circa.

Sembra di aver ripreso da dove abbiamo lasciato, ti ho detto viviamoci il momento, non ci sto più in queste discussioni, invece di viverti il momento stavi lì a puntare il dito”.

Ida non ci sta e lo accusa: “Ho poche cose da dirti, io racconto la mia versione, tu non hai rispetto per gli altri, andiamo in questa cena ci raccontiamo, mi avvicino, lo accarezzo, sentimenti tu non ne hai, hai bisogno del bene e dell’amore degli altri“. Il Cavaliere non cede e risponde a tono: “Pensavo di trovare una persona diversa, non sei cambiata affatto, hai sempre una parola negativa”.

Un’Ida ferita ha poi continuato a sfogarsi contro l’ex compagno: “Vergognati per quello che mi hai detto, al telefono mi hai detto non me ne frega dei tuoi sentimenti, tu non senti niente. Mi volevi fare impazzire, non ci arrivi”.