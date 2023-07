Incendio Rodi, cosa sta succedendo: evacuate 30mila persone

Incendio a Rodi, cosa sta succedendo in Grecia? L’isola del Dodecaneso continua a bruciare, il rogo è fuori controllo. Evacuate oltre 30mila persone tra abitanti e turisti. Nessun ferito o vittime per il momento.

Incendio a Rodi, cosa sta succedendo in Grecia: 30mila persone evacuate dall’isola

Ancora panico e fiamme in Grecia. L’incendio che sta devastando ormai da giorni l’isola di Rodi è ancora fuori controllo. Le fiamme hanno distrutto una vasta porzione di foresta, oltre che diversi edifici, abitazioni ed alberghi, in alcune delle zone più frequentate dai turisti. Sono migliaia le persone in fuga dalle loro case e dagli hotel: secondo le autorità, nella giornata di sabato sono state evacuate oltre 30mila persone tra abitanti dell’isola e vacanzieri. Ben 2mila di queste persone sono state portate in salvo via mare, dalle spiagge di Kiotari e Lardos, ad est dell’isola greca. Nella notte le autorità greche hanno evacuato le località di Massari, Malonas e Haraki. Fortunatamente, per il momento, non si registrano morti o feriti.

Gli sforzi dei vigili del fuoco, 200 pompieri contro le fiamme

Le forze dei vigili del fuoco stanno provando come possono a domare le fiamme. Sono ben 200 i pompieri impiegati nell’emergenza, con 39 mezzi, in attesa di ulteriori rinforzi e rifornimenti. Dall’alba di stamattina cinque elicotteri e tre aerei stanno sganciando acqua sul rogo. In giornata ulteriori velivoli, provenienti dalla Repubblica Ceca e dalla Turchia, dovrebbero unirsi alle operazioni. Il compito dei vigili è reso sempre più complesso dai forti venti e dalle altissime temperature degli ultimi giorni, che non fanno altro che alimentare il rogo. In base all’ultimo bollettino meteo, nelle aree continentali continuerà il caldo record: anche oggi si superano i 40 gradi in Grecia, con una massima di 43 gradi nel centro del Paese, 44 nel Peloponneso e 45 nella Tessaglia.