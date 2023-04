Un passo dal cielo 7, anticipazioni terza puntata 13 aprile: Purosangue

Un passo dal cielo 7, le anticipazioni della terza puntata: cosa succederà nell’episodio in onda il 13 aprile? Retroscena e sospetti insidiosi per la nuova protagonista Manuela Nappi. Ecco un piccolo assaggio della prossima puntata.

La terza puntata di Un passo dal cielo 7 va in onda giovedì prossimo, il 13 aprile, alle ore 21.25 su Rai 1. Dopo l’addio alla serie di Daniele Liotti, il protagonista Francesco Neri è uscito di scena, lasciando il suo posto a Manuela Nappi, interpretata da Giusy Buscemi. Un cambiamento che non ha affatto intimidito il pubblico, che ha premiato la fiction montana con un boom di ascolti nelle prime puntate. Scopriamo cosa ha in serbo per noi la terza puntata di Un passo dal cielo 7, con un paio di anticipazioni sulla trama.

Episodio 3 – Purosangue

Nella terza puntata di Un passo dal cielo 7, intitolata Purosangue, un nuovo caso molto difficile attira l’attenzione di Manuela. L’indagine di questa settimana riguarda la scomparsa di un cavallo e la morte del suo proprietario. La giovane poliziotta presume che il delitto sia legato ad un atteso evento equestre a cui il cavallo avrebbe dovuto partecipare. Anche in questo caso, Manuela cerca l’aiuto di Nathan (Marco Rossetti) per venire a capo del mistero. Si avrà anche modo di dare uno sguardo al passato dell’uomo degli orsi e alla tragedia che ha colpito sua sorella Adele: il nipote di Nathan, Mirko è figlio di Adele e del mandriano Luciano Paron (Giorgio Marchesi).

Vanno avanti anche altre sottotrame legate al resto del cast. Sempre più difficoltà per Gregorio (Leonardo Pazzagli) che fa fatica a gestire suo figlio da solo, dopo la morte di sua moglie Roberta. Il fratello di Manuela, Vincenzo (Enrico Iannello) è invece alle prese con dubbi e sospetti. Il commissario è sempre più convinto che la sua compagna Carolina Volpi (Serena Iansiti) lo stia tradendo con qualcuno.