Enrico Iannello, chi è Bruno in Il commissario Ricciardi: moglie, figli, film, fiction

Chi è Enrico Iannello, attore casertano volto di Bruno in Il commissario Ricciardi. Cresciuto a teatro, si è fatto conoscere dal grande pubblico recitando in Un passo dal cielo. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Enrico Iannello, vita privata e carriera dell’attore de Il commissario Ricciardi

Nato a Caserta il 15 novembre 1970, Enrico Iannello ha 52 anni ed è un noto attore italiano molto conosciuto per i suoi ruoli sul piccolo schermo. Nel corso degli anni si è affermato anche come scrittore, traduttore e regista teatrale. Si è formato a Firenze, alla Bottega Teatrale di Vittorio Gassman. Iannello ha poi cominciato a ritagliarsi il suo spazio a teatro, recitando e traducendo diversi spettacoli e commedie. Inizia inoltre a trovare ruoli anche al cinema, con piccoli ruoli in Lascia perdere, Johnny! e Tris di donne in abiti nuziali.

Trova la notorietà nel 2011, quando al fianco di Terence Hill nella fiction Rai Un passo dal cielo, nel ruolo del commissario Vincenzo Nappi. Nello stesso anno Iannello trova spazio anche in Habemus Papam, di Nanni Moretti. Negli anni successivi lavora in molte altre fiction di successo, tra cui La vita che corre, Le due leggi, Come fai sbagli, L’Aquila – Grandi speranze e Circeo. Riappare inoltre sul grande schermo in Mia madre, Il giorno più bello del mondo e Escape from Mogadishu. Negli ultimi anni Iannello si è fatto notare nel ruolo di Bruno Modo, coraggioso antifascista nella serie Il commissario Ricciardi.

LEGGI ANCHE: Antonio Milo, chi è l’attore de Il Commissario Ricciardi: film, vita privata, moglie

Come anticipato, Iannello si è anche fatto un nome come scrittore. Il suo primo libro, La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin, arriva nelle librerie nel 2015, pubblicato da Feltrinelli. Questo romanzo gli vale diversi premi, tra cui il Premio John Fante per la miglior opera prima. Tra le sue opere successive ricordiamo Appocundría, La compagna delle illusioni e Alfredino, laggiù.

Vita privata: moglie, figli, Instagram

Dal 2011 Enrico Iannello è sentimentalmente impegnato con una donna di nome Gabriella. I due si sono conosciuti sul set di Un passo dal cielo, come rivela l’attore in una recente intervista: “Ho conosciuto Gabriella fin dalle prime puntate. Lei è un’esperta cavallerizza ed era lì per occuparsi del cavallo di Terence; poi una volta capita che Gaia tarda ad arrivare dal trucco e qualcuno nota che Gabriella ha la sua stessa struttura fisica. Così le chiedono di provare la scena con me intanto che sistemavano il carrello e le luci”. Iannello ha anche un figlio di nome Carlo, nato da una relazione con una sua precedente compagna. Non vi sono molti altri dettagli circa la sua vita privata, ma è possibile seguire i suoi progetti e la sua carriera tramite il suo profilo Instagram ufficiale, che ad oggi conta quasi 24mila follower.