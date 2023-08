Volo Milano-Atlanta: feriti, cosa è successo, quanti erano a bordo

Paura su un volo Milano-Atlanta. Una forte turbolenza, infatti, ha scatenato il panico su un volo della Delta Airlines partito da Milano.

Volo Milano Atlanta: cosa è successo

Panico su un volo della Delta Airlines partito da Milano. Il velivolo è stato costretto ad atterrare all’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta dopo una forte turbolenza. Il volo Delta, nello specifico, trasportava 151 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio. Secondo un rapporto della compagnia aerea, è arrivato ad Atlanta mentre il maltempo stava colpendo la zona. Il volo, quando è arrivata la turbolenza, si trovava a circa 40 miglia a nord-est dell’aeroporto Hartsfield-Jackson di Atlanta.

Undici i feriti

Il volo è riuscito ad atterrare in sicurezza, ma almeno undici persone che erano a bordo sono rimaste ferite. Si tratta di passeggeri e membri dell’equipaggio portati in ospedale dopo l’atterraggio e ancora le loro condizioni non sono chiare.

Cosa ha detto la compagnia aerea

La compagnia aerea, in un comunicato stampa, ha fatto sapere che “i membri del Delta Care Team si stanno mobilitando per connettersi con i clienti del volo Delta 175 che ha subito gravi turbolenze prima di atterrare in sicurezza ad Atlanta. La nostra priorità è prenderci cura dei nostri clienti e dell’equipaggio che hanno subito infortuni. Siamo grati ai primi soccorritori che hanno accolto l’aereo e fornito assistenza medica e che hanno trasportato i feriti in ospedale”.