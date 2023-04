Un passo dal cielo 7, anticipazioni seconda puntata in onda stasera

Un passo dal cielo 7, le anticipazioni della seconda puntata: cosa succederà nell’episodio di stasera? Nuovi casi e misteriosi alleati per Manuela Nappi, nuova protagonista della fiction Rai. Ecco un piccolo assaggio della nuova puntata.

Un passo dal cielo 7, le anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata di Un passo dal cielo 7 va in onda questa sera, giovedì 6 aprile, alle ore 21.25 su Rai 1. Dopo l’addio alla serie di Daniele Liotti, il protagonista Francesco Neri è uscito di scena, lasciando il suo posto a Manuela Nappi, interpretata da Giusy Buscemi. Un cambiamento che non ha affatto intimidito il pubblico, che ha premiato la fiction montana con un boom di ascolti. Scopriamo cosa ha in serbo per noi la seconda puntata, con un paio di anticipazioni sulla trama.

Episodio 2 – Altezze diverse

Nella seconda puntata di Un passo dal cielo 7, intitolata Altezze diverse, Manuela indaga sul caso di una motociclista trovata morta in un crepaccio. Le prime indagini portano la giovane poliziotta a pensare che il caso sia strettamente collegato al misterioso incidente che è costato la vita alla sua cara amica Roberta. Tutti gli indizi indicano il ricco e rozzo allevatore Luciano Paron (Giorgio Marchesi) come principale sospettato. Nel corso delle sue indagini Manuela si avvicinerà molto a Gregorio Masiero (Luciano Pazzagli), ancora scosso per la morte della moglie. Al suo fianco per risolvere il mistero ci sarà Nathan (Marco Rossetti), l’enigmatico uomo degli orsi. Nel frattempo, Carolina Volpi (Serena Iansiti) dovrà fare i conti sia con il suo nuovo, fascinoso collaboratore Hans che con la gelosia provocatale dai comportamenti di Vincenzo (Enrico Iannello).