Un passo dal cielo 7, anticipazioni quarta puntata 20 aprile: Solo per amore

Un passo dal cielo 7, le anticipazioni della quarta puntata: cosa succederà nell’episodio in onda il 20 aprile? Crisi in arrivo per Vincenzo e grandi pericoli per la nuova protagonista Manuela Nappi. Ecco un piccolo assaggio della prossima puntata.

Un passo dal cielo 7, le anticipazioni della quarta puntata

La quarta puntata di Un passo dal cielo 7 va in onda giovedì prossimo, il 20 aprile, alle ore 21.25 su Rai 1. Dopo l’addio alla serie di Daniele Liotti, il protagonista Francesco Neri è uscito di scena, lasciando il suo posto a Manuela Nappi, interpretata da Giusy Buscemi. Un cambiamento che non ha affatto intimidito il pubblico, che ha premiato la fiction montana con un boom di ascolti nelle prime puntate. Scopriamo cosa ha in serbo per noi la quarta puntata di Un passo dal cielo 7, con un paio di anticipazioni sulla trama.

Episodio 4 – Solo per amore

Nella quarta puntata di Un passo dal cielo 7, intitolata Solo per amore, Manuela si ritrova tra le mani un caso complicato. Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato sulle sponde di un fiume e le indagini sulla sua morte portano Manuela e Vincenzo (Enrico Iannello) ad esplorare i boschi millenari e il mondo degli artigiani di montagna, che usano il legno vergine per costruire meravigliosi strumenti musicali. L’inchiesta si rivela molto pericolosa per la giovane poliziotta, che riuscirà a uscirne solo grazie all’aiuto del fratello, di Nathan (Marco Rossetti) e di Gregorio (Leonardo Pazzagli).

Nel frattempo Nathan va in cerca di suo nipote Mirko, che è scappato di casa e si è nascosto per sfuggire a una brutta situazione domestica. C’è inoltre zizzania tra Vincenzo e la sua compagna Carolina (Serena Iansiti), soprattutto a causa del ritorno della vecchia fiamma del commissario Nappi, Eva (Rocío Muñoz Morales). Un errore fatale da parte del poliziotto creerà una crisi pesantissima per la coppia.