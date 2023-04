Leonardo Pazzagli, chi è l’attore di Un Passo dal cielo 7: vita privata, fidanzata, film

Chi è Leonardo Pazzagli, attore che da il volto a Gregorio in Un passo dal cielo 7. Cosa sappiamo di lui? In quali film ha recitato?

Chi è Leonardo Pazzagli, attore nel ruolo di Gregorio in Un passo dal cielo 7. Dagli esordi come comparsa a ruoli importanti in film e serie tv: scopriamo qualche informazione in più sulla carriera e vita privata dell’attore.

Chi è Leonardo Pazzagli, vita privata e carriera dell’attore di Un passo dal cielo 7

Nato a Lecco il 5 febbraio 1992, Leonardo Pazzagli ha 31 anni ed è un attore italiano, noto al pubblico televisivo per il suo ruolo nella settima stagione de Un passo dal cielo. Pazzagli è infatti il volto di Gregorio Masiero, scultore solitario e padre single distrutto dalla morte di sua moglie Roberta. Fin da piccolo affascinato dal mondo della recitazione, ha fatto le sue prime esperienze a teatro, partecipando a molti laboratori durante la sua adolescenza. Si forma artisticamente grazie al corso di recitazione Teatro 2 di Mila Moretti e alla scuola Teatro Riflesso di Siena.

Ottiene i suoi primi ruoli televisivi, da comparsa, in Ho sposato uno sbirro 2 e Che Dio ci aiuti. In seguito, si ritaglia uno spazio sempre più ampio sul piccolo schermo, trovando spazio anche in alcune pellicole per il cinema. In tv recita in Una grande famiglia 3, Il nome della rosa, Pezzi unici, Fedeltà e Più forti del destino. Al cinema partecipa a quattro film: Un bacio, Non c’è campo, Nessuno come noi e La freccia del tempo.

Vita privata: fidanzata, Instagram

Leonardo Pazzagli tiene molto alla propria privacy e non è solito condividere troppi dettagli sulla sua vita privata e sentimentale. Per il momento non è noto se l’attore abbia una fidanzata o meno. Pochi indizi anche sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 30mila persone, che è dedicato soprattutto alla sua carriera televisiva.