Dopo la vittoria alle primarie del Pd contro Stefano Bonaccini, la neo segretaria Elly Schlein ha presentato la sua squadra di 10 uomini e 10 donne, rimarcando che da questo momento in poi il Partito Democratico sarà “un problema per Giorgia Meloni”. Ecco tutti i nomi scelti per la segreteria Pd di Elly Schlein.

Elly Schlein, segreteria del Pd rinnovata: tutti i nomi Alessandro Alfieri avrà la delega al Pnrr e alle Riforme; Davide Baruffi andrà agli Enti locali; Marta Bonafoni sarà coordinatrice della segreteria e si occuperà anche del Terzo settore e associazionismo; Stefania Bonaldi avrà la delega alla Pa e a professioni e innovazione; Annalisa Corrado, ex portavoce green Italia, si occuperà di conversione ecologica e Green economy; Alfredo D’Attorre andrà all’università, Marco Furfaro sarà responsabile delle iniziative politiche e si occuperà anche del contrasto alle diseguaglianze, del welfare; Maria Cecilia Guerra andrà alle politiche del lavoro; Camilla Laureti seguirà le politiche agricole; Marwa Mahmoud avrà la delega alla partecipazione e alla formazione politica.

Pierfrancesco Majorino si occuperà di politiche migratorie e diritto alla casa;

Irene Manzi avrà la delega alla scuola;

Antonio Misiani si occuperà di economia finanze imprese e infrastrutture;

Vincenza Rando di contrasto alle mafie, legalità e trasparenza;

Sandro Ruotolo di informazione, cultura, culture e memoria;

Marco Sarracino di Coesione territoriale, Sud e aree interne;

Marina Sereni di Salute e sanità;

Debora Serracchiani di Giustizia;

Igor Taruffi sarà il Responsabile Organizzazione;

Alessandro Zan si occuperà di Diritti.