Ultimo, chi è la fidanzata Jacqueline Luna di Giacomo (figlia di Heather Parisi)

Chi è Jacqueline Luna di Giacomo, la fidanzata di Ultimo? Figlia della showgirl americana Heather Parisi, Jacqueline ha 21 anni e vive tra Roma e Los Angeles. La 21enne vive ormai da qualche tempo un’affettuosa storia d’amore con il cantante Ultimo, ospite il 18 Novembre su Rai 1 a Prodigi-La Musica è vita.

Ultimo, chi è la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo

Jacqueline Luna Di Giacomo è la attuale fidanzata di Ultimo, con la quale il cantante sta assieme da circa due anni. Nata a Roma il 10 marzo del 2000, è la secondogenita di Heather Parisi e ha invece come padre l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. La ragazza, che sogna di fare carriera nel mondo dello spettacolo, si è laureata proprio nel maggio 2022 alla New York Film Academy di Los Angeles e oggi vive tra Roma e gli Usa.

La storia d’amore con Ultimo

Jacqueline di Giacomo è fidanzata con il cantautore Ultimo, vincitore della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018 con Il Ballo delle incertezze e secondo classificato al Festival del 2019 con I tuoi particolari. I due, beccati in barca insieme già lo scorso Marzo, sembrano amarsi moltissimo e postano spesso sui propri profili social foto affettuose e scherzose.

View this post on Instagram A post shared by Ultimo (@ultimopeterpan)

View this post on Instagram A post shared by Jacqueline Luna Di Giacomo (@givemetartare)

Risale allo scorso Agosto una dolcissima dedica del cantautore a Jacqueline, appena ripartita per l’America: “Hai lasciato a casa mia un casino incredibile per colpa del tuo/nostro disordine. E così adesso ogni angolo di casa ha la tua voce. Mi hai salvato dalla solitudine e dalle cose materiali/inutili della vita e te ne sarò per sempre grato”.

View this post on Instagram A post shared by Ultimo (@ultimopeterpan)

Non solo amore, nella vita di Jacqueline: la 21enne è una grande amante dei cani. Ne ha ben due, Aria e Macchia, anche loro insieme ad Ultimo spesso protagonisti del profilo Instagram di Jacqueline.

View this post on Instagram A post shared by Jacqueline Luna Di Giacomo (@givemetartare)

Il difficile rapporto con la madre Heather Parisi

Nata nel 2000, Jacqueline Luna di Giacomo è la seconda figlia di Heather Parisi, avuta insieme all’ortopedico Giovanni Di Giacomo. Jacqueline ha un rapporto pessimo con la madre, che accusa di non essersi mai interessata di lei, né della sorella maggiore Rebecca Jewel Manenti, nata dal primo matrimonio della showgirl con Giorgio Manenti. Ha vissuto con Heather Parisi per soli tre anni, in Cina, prima di tornare dal padre a Roma nel 2013. In un post su Instagram, Jacqueline ha messo le cose in chiaro: “Se non ho nessuna foto di mia madre ci sarà un motivo. Sono una ragazza di diciannove anni cresciuta da un padre straordinario nonché uomo e medico da stimare che mi ha insegnato e insegna tutti i giorni il valore della vita. Perché non le chiedete dove sono le altre figlie? Non cerco nessun tipo di visibilità, altrimenti starei già in televisione a levarmi qualche sassolino dalla scarpa“.

Heather Parisi al momento vive ancora in Cina, a Hong Kong, insieme al terzo marito, l’imprenditore Umberto Maria Anzolin, e ai gemellini, Elizabeth e Dylan, nati dal loro matrimonio nel 2011. Dopo il diploma Jacqueline di Giacomo si è trasferita Los Angeles, ma torna spesso a casa a Roma. Frequenta spesso la sorella maggiore Rebecca, con la quale ha un ottimo rapporto.