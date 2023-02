Ultimo, nuovo album “Alba”: quante canzoni, significato

Il cantautore Ultimo, dopo la fine del festival di Sanremo 2023, torna con il nuovo album “Alba“, nuovo progetto discografico e secondo prodotto dalla sua etichetta Ultimo Records.

Album “Alba”: significato

Il nuovo album di Ultimo contiene canzoni che sono nate tra Los Angeles, Londra, Roma e la Sicilia. Per il cantante “Alba” è rinascita, è guardarsi dentro e il cantante ha dichiarato essere un “nuovo inizio” a cui ognuno ha il diritto di poter ambire. Una disco che Ultimo ha voluto preannunciare proprio con il brano “Alba” cantato a Sanremo 2023. “Sono tornato a Sanremo per dimostrare, dopo tutte le polemiche che ci sono state, quanto io sia riconoscente a quel palco – ha detto – e quanto creda che sia importante per la mia carriera e chiudere un cerchio. In più volevo portare questa canzone che è qualcosa di diverso da tutto quello che ho fatto in precedenza e così volevo mostrare un altro aspetto di me“. Rispetto al precedente Album, ha poi detto che in una intervista a Tgcom24 che “a differenza di “Solo”, che era un concept sulla salute mentale e della solitudine, qui ogni canzone fa storia a sé. Ogni brano ha una propria identità e personalità”

“Alba”: quante canzoni, significato