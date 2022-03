Ultima fermata su Canale 5: come funziona il nuovo reality

Ultima Fermata, nuovo reality di Canale 5, andrà in onda dal 23 marzo alle 21:30 su Canale 5. Ecco come funzionerà e quante sono le puntate

La prima puntata di Ultima Fermata, nuovo reality di Canale 5, andrà in onda il 23 marzo alle 21:30, circa, su Canale 5. Ecco come funzionerà e quante sono le puntate.

Ultima fermata, il nuovo reality di Canale 5

Ma come funziona questo nuovo reality? Ambientato in Sardegna, le coppie sono già in crisi e devono ritrovarsi. Il programma, scritto da Raffaella Mennoia e Luca Zanforlin, è dunque formato da diverse coppie che saranno protagoniste nel cercare di ritrovarsi e riavvicinarsi.

La società di produzione televisiva è Fascino, la stessa di Uomini e Donne.

Il ritorno di Simona Ventura a Mediaset

A condurre questo nuovo reality sarà Simona Ventura, che dopo l’esperienza di Temptation Island Vip torna a Mediaset. La conduttrice è anche impegnata con “Citofonare Rai 2”, ma accettato di mettersi alla prova in questa sfida. “I problemi di una coppia possono essere tanti: la mancanza di dialogo, il desiderio di un foglio non condiviso o addirittura il scordarsi del perché ci siamo scelti.

Lasciamo che sia il tempo a risolvere i problemi, ma siamo sicuri che sia giusto? Forse occorre fermarsi e con l’aiuto di uno psicoterapeuta capire cosa è meglio peri il nostro futuro”.

Quante puntate

Le puntante previste sono quattro, ma al momento nessuna comunicazione ufficiale è ancora ufficiale.

Dove vederlo

Per chi non potrà guardare le puntate in diretta su canale 5 potrà vedere le repliche di Ultima Fermata saranno disponibili in streaming su Mediaset Infinity dove sarà possibile rivedere gli episodi gratuitamente, da pc, tablet e smartphone.