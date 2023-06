Maneskin, perché Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati: l’annuncio dell’ex coppia. Il frontman della celebre band italiana ha confermato la rottura su Instagram in seguito ad una polemica sul web: “Nessun tradimento, ci siamo lasciati da qualche giorno”.

Maneskin, perché Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati?

Brutte notizie per i fan della coppia formata da Damiano David e Giorgia Soleri: il frontman dei Maneskin ha confermato la rottura. Il cantante ne ha dato l’annuncio ufficiale con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, senza però specificare i motivi che han portato i due a prendere strade diverse. Quello di David è parso più un tentativo di correre ai ripari. Sul web, infatti, aveva cominciato a circolare un video in cui baciava un’altra ragazza: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo”.

Il video incriminato e la reazione del web al “Corna Gate”

Il chiarimento del cantante dei Maneskin è arrivato proprio in seguito alla diffusione del video, che aveva alzato un gran polverone tra i fan della band e della coppia: “Ma in che senso Damiano dei Maneskin sta limonando un’altra in discoteca? Aooo diteci di più su questo corna gate”. Alcuni già azzardavano teorie: “Ora diranno che sono una coppia aperta”. Mentre altri avevano già azzeccato la verità: “Si sono mollati”.