Nasce M.I.A. Lombardia – European Digital Innovation Hub, un network al servizio di innovazione e digitalizzazione delle imprese lombarde

Nasce Manufacturing Innovation Alliance (M.I.A.) Lombardia – European Digital Innovation Hub, un network composto da 12 partner sviluppatosi nell’ambito della politica industriale europea e nazionale, con l’obiettivo di supportare le imprese produttive lombarde nelle sfide della digitalizzazione. I 12 partner di M.I.A. Lombardia compongono un network con pluriennale esperienza in attività di supporto alle imprese, in grado di creare un unico polo che comprende le competenze necessarie per agevolare la trasformazione digitale, facendo sistema ed erogando i servizi necessari, massimizzando al contempo le risorse a disposizione.

Una vera e propria Alliance in grado di garantire capillarità su tutto il territorio lombardo, coperto in maniera uniforme, offrendo al contempo vicinanza alle imprese di ogni dimensione e attive nei principali settori industriali, con particolare focus su quello manifatturiero. Il network rappresenta uno degli European Digital Innovation Hub, poli di innovazione digitale riconosciuti dalla Commissione Europea e nati per assicurare la transizione digitale dell’industria – con particolare riferimento alle PMI.

M.I.A. Lombardia: le aziende lombarde promuovono il network

Un percorso che prende vita attraverso l’erogazione di servizi sviluppati ad hoc per l’innovazione dei prodotti e dei processi produttivi aziendali in ottica Industry 4.0, e l’accesso ad aiuti di Stato e finanziamenti la cui intensità varia in base alle dimensioni delle stesse, con un’attenzione particolare nei confronti delle realtà piccole, destinatarie di soluzioni finanziate fino al 100%. Il progetto ha ottenuto l’accesso ad un finanziamento per le imprese, tramite i fondi assegnati dal PNRR, che ammonta a 5,85 milioni di euro. Il 18% di questi sono già stati utilizzati per attività e interventi formativi aventi come fine la transizione digitale di aziende lombarde, soprattutto PMI.

Ad oggi sono 120 (il 22% dell’obiettivo assegnato) le PMI lombarde che hanno avuto accesso tramite M.I.A. Lombardia ai programmi sviluppati, oltre 20 grandi aziende. Questi numeri dimostrano che le imprese lombarde hanno accolto con favore la possibilità di accedere alle attività promosse dal network, riconoscendone il valore a tal punto da partecipare con cofinanziamenti ai progetti attivati, investendo in maniera autonoma e diretta circa 440mila euro, portando così il valore complessivo dei servizi fruiti a 1,49 milioni di euro.

M.I.A. Lombardia: Progetti “su misura” per la trasformazione digitale delle aziende

La proposta di M.I.A. Lombardia ha come focus principale individuare per le aziende un vero e proprio percorso di trasformazione digitale, studiando e sviluppando progetti “fatti su misura”, basandosi sul grado di maturità digitale di ciascuna impresa. Ogni azienda può scegliere le tipologie di servizio più utili al raggiungimento dei propri obiettivi e sulla base di esigenze specifiche, partendo da un Audit preliminare che fotografa la situazione e individua necessità e possibili strumenti e processi da attivare, per proseguire poi con altre azioni come il Test Before Invest, la Consulenza vera e propria, la Formazione e l’Accesso al credito.

I 12 partner M.I.A. Lombardia

I 12 partner di M.I.A. Lombardia – European Digital Innovation Hub sono: Digital Innovation Hub (DIH) Lombardia di Confindustria Lombardia, Confartigianato Imprese Lombardia, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) Lombardia, Ecosistema Digitale per l’Innovazione di Confcommercio (EDI), EIT Manufacturing, EIT Digital, MADE Competence Center Industria 4.0, Intesa Sanpaolo, Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia (AFIL), Lombardy Energy Cleantech Cluster (LE2C), Lombardia Aerospace Cluster (LAC), Cluster lombardo Scienze della vita.

M.I.A. Lombardia, differenti competenze in perfetta sinergia

I diversi ambiti di competenze di ciascuna realtà che compone M.I.A. Lombardia fanno sì che le aziende possano cogliere i benefici comuni derivanti da tutte le specificità portate da ogni partner, realizzando così una perfetta sinergia in grado di massimizzare i risultati prefissati e guidare il processo di transizione digitale e sostenibile dell’industria manifatturiera lombarda. Le differenti aree di specializzazione delle 12 realtà che fanno parte del partenariato sono alla base di un’infrastruttura in grado di coprire tutti gli ambiti di intervento relativi al processo di digitalizzazione di un’impresa, dalla Cybersecurity Industrial ai Big Data Analytics, dall’Intelligenza Artificiale alla tecnologia 5G fino al Cloud ibrido.

A questi elementi si aggiunge l’appartenenza al network degli European Digital Innovation Hub, che permette a M.I.A. Lombardia di sfruttare le sinergie offerte da una rete composta da 37 poli di innovazione presenti in tutto il territorio nazionale, cui si affiancano le collaborazioni con la rete nazionale dei Digital Innovation Hub di Confindustria, il Framework Agreement con CNR e 67 Università Italiane, i contatti con la World Manufacturing Foundation e con i 30 DIH – AI Network, e la collaborazione con il DIH-HERO Network, dedicato alla robotica. M.I.A. Lombardia partecipa inoltre a EDIH4Manu, un network di 25 EDIH europei che hanno come specializzazione l’ambito del manufacturing. Il progetto promosso dal partenariato ha conseguito il Seal of Excellence – Sigillo di Eccellenza, assegnato alle proposte presentate nell’ambito di alcuni programmi di finanziamento europei, ed è stato pertanto finanziato tramite fondi del PNRR.

M.I.A. Lombardia: piattaforma strutturata di formazione e innovazione digitale

I 12 partner di M.I.A. Lombardia possono inoltre vantare un’esperienza pregressa in tema di supporto alle aziende e orientamento alla trasformazione digitale, che si traduce in attività coerenti con quelle messe a disposizione dal partenariato. Le 12 realtà facenti parte di esso compongono una piattaforma già strutturata ed efficace che, nel complesso, può contare oltre 220.000 aziende rappresentate negli anni (un panorama che copre tutte le dimensioni e diverse aree produttive), più di 200 progetti di innovazione digitale e trasferimento tecnologico, oltre 30.000 programmi di orientamento e formazione erogati, finanziamenti per 2 mld di euro a sostegno di 1.700 progetti, e per 3,7 mld di euro a supporto di progetti di Ricerca e Sviluppo. Il lavoro svolto da ciascun partner ha portato inoltre a 600 Assesment di maturità digitale, 7 eventi di brokeraggio internazionale e 6 attività di supporto alla creazione di ecosistemi ed alla gestione di progetti di filiera.

Taish (MADE4.0 ):”Migliorare la manifattura lombarda attraverso innovazione e la fabbrica intelligente”

Marco Taisch, Presidente di MADE Competence Center Industria 4.0: “MADE4.0 è punta dell’ecosistema dell’innovazione capace di raccogliere, grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria, le istanze del territorio ed erogare servizi ad alto valore aggiunto che permettono alle imprese di innovare i propri processi e servizi. Punto di forza sono le aziende del partenariato che permettono al Competence Center di trattare con la massima expertise tutte le tematiche relative al concetto di fabbrica intelligente. MADE ha un approccio pragmatico, mirato a soddisfare le esigenze delle imprese manifatturiere: dalla fondazione 2020 ad oggi abbiamo ampliato i servizi di orientamento e formazione, sensibilizzando le aziende, in particolare, sulla promozione dello sviluppo sostenibile declinato nelle sue tre dimensioni ambientale, sociale e di governance, e abbiamo messo a disposizione delle stesse ingenti risorse del PNRR per guidarle e accompagnarle nella realizzazione dei progetti di ricerca applicata, sviluppo sperimentale e innovazione. Abbiamo introdotto il concetto di teaching factory grazie al quale siamo in grado di erogare una formazione esperienziale ambientata nella nostra facility una struttura che replica una fabbrica digitale e sostenibile grazie a dimostratori e use case sviluppati. Abbiamo fortemente voluto il progetto di M.I.A. Lombardia, un European Digital Innovation Hub (EDIH) di cui siamo i coordinatori e riteniamo che creare le sinergie tra tante realtà già radicate sul territorio e che rappresentano le imprese, significhi aumentare l’impatto che il nostro ecosistema potrà avere sulla manifattura lombarda e italiana”.

Poliani (DIH Lombardia): “Necessario accelerare il processo di trasformazione digitale”

Stefano Poliani, Presidente del Digital Innovation Hub Lombardia: “Il DIH Lombardia di Confindustria Lombardia, grazie all’attività di orientamento alle imprese svolta nei suoi sei anni di vita, ha individuato con chiarezza la necessità di accelerare il processo di trasformazione digitale soprattutto per le piccole imprese. Dall’analisi consolidata di alcune importanti filiere, emerge inoltre l’importanza di investire per incrementare e rendere omogeneo verso l’alto il livello di maturità digitale di tutta la filiera affinché diventi più resiliente ed efficiente. La capacità del DIH Lombardia di misurare la maturità dei processi aziendali ha rappresentato un forte stimolo sia per le singole imprese che per le filiere, permettendo di accelerare il cambiamento e di impostare delle strategie a medio-lungo termine. Oggi DIH Lombardia mette a disposizione la sua esperienza e le sue competenze per le aziende ingaggiate non solo dal Sistema Confindustriale lombardo, ma anche da tutti gli altri partner presenti nel partenariato del progetto M.I.A. Lombardia consentendo a sempre più aziende di ogni dimensione di accedere a percorsi di trasformazione digitale mirati e personalizzati. M.I.A. Lombardia è un progetto concreto di politica industriale, è un’opportunità per le aziende che mira a recuperare il gap digitale e il DIH Lombardia di Confindustria Lombardia è a disposizione di tutte le imprese per attivare percorsi di trasformazione digitale che vadano a migliorare il tessuto economico regionale”.

Colombo (AFIL): ” M.I.A. Lombardia, iniziativa chiave per l’ecosistema dell’innovazione digitale”

Christian Colombo, Presidente di AFIL – Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia: “M.I.A. Lombardia rappresenta un’iniziativa chiave per l’ecosistema dell’innovazione regionale, che mette a fattor comune le diverse competenze di dodici attori, tra cui alcuni Cluster Tecnologici Lombardi, per offrire supporto alle imprese manifatturiere lombarde. La sfida della digitalizzazione è parte integrante delle iniziative di AFIL, del Cluster Lombardo Scienze della Vita, del Lombardy Energy Cleantech Cluster e del Lombardy Aerospace Cluster, che da anni lavorano insieme agli altri partner di M.I.A. Lombardia per strutturare una proposta di servizi ed attività ad alto valore aggiunto. L’obiettivo è supportare le imprese nella messa in atto di processi aziendali governati coi dati e a minor impronta ambientale, in grado di mettere l’uomo al centro del lavoro e, al tempo stesso, nella realizzazione di prodotti e sistemi in grado di cogliere l’opportunità di abilitare la sostenibilità in tutta l’economia territoriale. AFIL è fermamente convinta che il coinvolgimento in M.I.A. Lombardia sia fondamentale, poiché consente di massimizzare le risorse e l’impatto delle attività a beneficio delle imprese”.

Binda (CNA Lombardia): “M.I.A. Lombardia, un canale di sensibilizzazione e coscienza sulle tecnologie”

Stefano Binda, Segretario di CNA Lombardia: “M.I.A. Lombardia è per CNA Lombardia una straordinaria occasione e un solido strumento di supporto all’innovazione digitale delle imprese. Soprattutto, un canale di sensibilizzazione e presa di coscienza sulle tecnologie e sulla loro effettiva correlazione con i bisogni e i processi produttivi dentro un quadro di sostenibilità dello sviluppo. Ci mettiamo al servizio di questa prospettiva e ciò rappresenta per noi di CNA Lombardia un’opportunità di valorizzazione del nostro ruolo sociale”.



Massetti (Confartigianato Lombardia): “Rendere le piccole imprese e l’artigianato lombardo protagonisti”

Eugenio Massetti, Presidente di Confartigianato Lombardia: “Crediamo molto nel progetto M.I.A. Lombardia perché sappiamo quanto possa sembrare inavvicinabile per le MPMI e gli artigiani approcciare il processo di digitalizzazione in maniera sostenibile, sia dal punto di vista economico che a causa dello sforzo per comprendere quale sia la strategia, il percorso, le competenze e gli strumenti più adatti alle proprie esigenze e necessità. Particolarmente attrattiva per le nostre imprese anche la possibilità di fruire di coperture dei necessari investimenti che la formazione, nonché la consulenza finalizzata a ottimizzare i processi produttivi, necessariamente impongono. La nostra soddisfazione sta nel fatto che si finanzino i servizi offerti da M.I.A. tramite fondi PNRR, con intensità di aiuto di Stato in base alla dimensione aziendale, arrivando fino al 100% per le micro-piccole imprese. Il nostro compito, come Confartigianato in Lombardia, è proprio di portare a bordo del cammino di digitalizzazione le MPMI che sono capillarmente presenti e attive in ogni angolo della Lombardia, così come nelle città capoluogo. Siamo qui oggi ad affermare quanto la piccola impresa e l’artigianato vogliano essere protagonisti di un presente che sa già di futuro, consapevoli che la chiave risieda in un approccio di Sistema, come oggi testimonia il partenariato che sta alla base di questo progetto”.



Generali (EDI Confcommercio): “Opportunità unica per potenziare una trasformazione digitale sostenibile delle imprese lombarde “

Paola Generali, Presidente EDI Confcommercio: “Siamo fieri di aver creduto – e poi contribuito – sin da subito alla nascita di questo nuovo polo che operando in un contesto di opportunità a livello europeo mette a sistema l’eccellenza tecnico-scientifica e il sistema di rappresentanza lombardo a favore delle piccole e medie imprese del territorio. Come EDI Confcommercio, siamo qui per dare il nostro apporto nel ‘chiudere’ il ciclo di trasformazione digitale dei processi, non solo produttivi: penso infatti alla logistica, ma anche alla vendita e ai processi di filiera con un focus sugli aspetti di sicurezza – attraverso cyber check-up e servizi specialistici – perché la trasformazione digitale oggi non può prescindere dal proteggere gli asset aziendali lungo tutta la filiera.

M.I.A. rappresenta un’opportunità unica per potenziare la collaborazione tra mondo della ricerca, innovatori, rappresentanti istituzionali e organizzazioni di rappresentanza, con l’obiettivo di realizzare un vero e proprio trasferimento tecnologico e supportare una crescita sicura e sostenibile delle imprese lombarde”.