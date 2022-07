Chi è Silvia Blasi, sorella di Ilary Blasi (ed ex comunicatrice di Totti)

Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo tanti anni d’amore, hanno deciso di dirsi d’addio. Per mostrare la volontà di cambiare pagina alla sua vita, Ilary ha deciso di recarsi in Tanzania con i suoi figli e la sorella (ecco il suo look alla partenza). Ma chi è Silvia Blasi, sorella di Ilary?

Chi è Silvia Blasi, sorella di Ilary Blasi

Silvia Blasi, sorella di Ilary Blasi, è la sorella di Ilary nata nel 1980.

La donna ha due figlie, nate dal matrimonio con Ivan, suo storico compagno: Stella (classe 2012) e Nicole (nata invece nel 2015). Con il suo compagno, diventato poi suo marito, si è sposata il 19 luglio del 2019. A fare da testimone di nozze alla sorella Silvia è stata proprio la stessa Ilary.

Silvia Blasi e il legame con Totti-Ilary

Forse in pochi lo sanno, ma fu proprio Silvia Blasi, sorella di Ilary, a fare da collante tra la sorella e Francesco Totti.

È stato proprio Totti a scrivere questo aneddoto nero su bianco nella propria biografia dal titolo Mi chiamo Francesco Totti.

“Devo molto a Silvia – si legge infatti nel libro di Totti – perchè perché per conoscere Ilary inizio a tormentarla ma lei, invece di mandarmi al diavolo, mi asseconda. Le racconta che ha incontrato un calciatore famoso molto preso da lei e davanti al suo disinteresse insiste. “Almeno fattelo presentare”, le dice.

Silvia e la comunicazione di Totti

Silvia Blasi, la sorella di Ilary, ha sempre gestito anche la comunicazione pubblica di Francesco Totti. A innescare il dubbio che la coppia non fosse più affiatata come un tempo, infatti, anche il fatto che la donna si è allontanata dal suo ruolo, dopo averlo ricoperto per moltissimi anni. Rumors dicono che sia stato lo stesso Totti, che aveva sentito Silvia come troppo pressante sulla sua immagine, a chiedere alla sorella di Ilary di lasciare quel ruolo.