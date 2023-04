Eros Ramazzotti-Dalila Gelsomino, gravidanza smentita: “Nessun quarto figlio”

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino tuonano sui social, gravidanza smentita dalla coppia. Alcune indiscrezioni circolate in mattinata vedevano la giovane modella incinta del quarto figlio del cantante. Eros risponde irritato: “Notizie false e pretenziose”. L’ironia di Dalila: “Il mio maglione oversize Zara vi ringrazia per i titoli”.

Eros Ramazzotti-Dalila Gelsomino, gravidanza smentita sui social

Eros Ramazzotti e la sua giovane fidanzata Dalila Gelsomino hanno scelto di zittire sul nascere le voci di corridoio in circolo da questa mattina, secondo le quali la coppia aspetterebbe un bambino. I due hanno smentito la presunta gravidanza di Dalila con una serie di storie sui propri profili Instagram. La risposta di Eros Ramazzotti alle indiscrezioni è parecchio infastidita: “Attenzione a notizie false e pretenziose senza nessuna base di verità. Oggi viviamo in un mondo dove la realtà è spazzata via dal nulla cosmico, dalla spazzatura mediatica. Spero che la gente non stia lì a credere a qualsiasi cosa gli viene propinata. Non aspetto nessun quarto figlio, tranquilli”.

L’ironia di Dalila: “L’Italia ha deciso che sono incinta, il mio maglione oversize vi ringrazia dei titoli”

Anche Dalila Gelsomino ha deciso di commentare in prima persona i tanti articoli sulla sua presunta gravidanza. La 34enne ha ironizzato sui tanti articoli a lei dedicati oggi. Tutto sarebbe nato da una sua foto in ascensore in cui indossa un maglione largo, a detta di alcuni giornali scandalistici allo scopo di nascondere il pancione: “Ah ok, oggi l’Italia ha deciso che sono incinta. Indiscrezioni ovvero maglione oversize a Madrid. Il mio maglione oversize di Zara vi ringrazia per i titoli, ha compiuto la sua funzione correttamente. Come si intitola il prossimo episodio?”. Non manca qualche frecciatina a qualche testata che non ha azzeccato il suo nome: “Comunque mi chiamo Dalila, con luce e amore eh”.