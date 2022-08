Totti-Ilary, la figlia Chanel si sfoga sui social: parla della rottura?

Rottura Totti-Ilary, lo sfogo sui social della figlia Chanel: “Non c’è nulla di più bello dell’indifferenza”. La 15enne, secondogenita dell’ex coppia, ha pubblicato un video al veleno sul suo profilo TikTok. Si riferisce alla rottura tra i suoi genitori?

Rottura Totti-Ilary, lo sfogo sui social della figlia Chanel: “Indifferenza la cosa più bella”

La fine della storia d’amore tra Francesco Totti ed Ilary Blasi è ancora uno degli argomenti più caldi di quest’estate.

Gli appassionati di gossip seguono con estremo interesse le vicende ex coppia, oltre che le notizie sulla nuova fiamma del Capitano, Noemi Bocchi. Una situazione senz’altro pesante per le persone coinvolte, come ha fatto notare una persona inaspettata. Ha infatti creato clamore sul web un criptico video pubblicato sui social da nientemeno che Chanel Totti, la secondogenita di Totti e Ilary. La 15enne si è sfogata con una breve clip sul suo profilo TikTok, accompagnata da una pungente didascalia: “Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone”. Secondo molti utenti, il video si riferisce alla rottura dei genitori e all’enorme interesse mediatico di questi mesi attorno alla famiglia Totti.

Un messaggio al veleno quindi, sia per mamma e papà, sia per la troppa attenzione non richiesta.

Chi è Chanel Totti, secondogenita di Francesco e Ilary

Nata il 13 marzo 2007, Chanel Totti ha 15 anni ed è una dei tre figli di Francesco Totti ed Ilary Blasi, insieme al fratello maggiore Christian, 17 anni, e la sorella minore Isabel, 6 anni.

La secondogenita degli ex coniugi Totti somiglia moltissimo a sua madre, ed è molto attiva sui social. Il suo profilo TikTok conta oltre 64mila follower.