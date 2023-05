Senza confine, l’ultimo singolo di Giorgia: testo e video

Il mese di Maggio volge al termine ma non smette di raccontarsi attraverso nuove pubblicazioni in campo artistico. Negli ultimi giorni si può contare l’ultimo singolo di Giorgia, dal titolo Senza confine.

L’artista classe ’71 torna così a farsi sentire.

Senza confine, il testo dell’ultimo singolo di Giorgia

Il panorama musicale ha modo di vantare tante nuove canzoni, frutto del lavoro die numerosi artisti che si sono messi – e si mettono costantemente – alla prova. Fra questi c’è anche Giorgia, cantautrice 52enne tornata a farsi sentire dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023, dunque qualche mese fa.

L’artista romana ha infatti presentato il suo nuovo singolo, intitolato Senza confine. L’obiettivo è quello di parlare della società attuale, luogo in cui tutti credono che per raggiungere la felicità ci si debba riempire di beni materiali e rifugiarsi nella tecnologia. Questo però limita la visione del mondo, senza permettere di maturare. La canzone vuole ammonire e spronare tutti a guardare oltre, a superare i propri limiti.

Di seguito il testo del brano:

Tolti i filtri sotto gli occhiali

Facciamo i ricchi, non siamo umani

Sopra i jet troppe emissioni

In un click con le emozioni

Oltre un muro i messicani

In mezzo al mare donne e bambini

Vite diverse come i destini

Poi tutti uguali nei casini

Sta per salire, cresce come un’onda

E sembra di toccare il cielo e ritornare giù

Se un desiderio vive in una stella

Questa speranza dentro me

È senza confine

Non cerca ragione

È senza confine

Mi nasce dal cuore

E partire da qui

Danno fuoco alle foreste

Per le buste, per le feste

Studiano schemi, algoritmi

Tutti buoni filiamo dritti

Sciolto il ghiaccio ci manca l’aria

Ma il sistema è come prima

Cerchiamo sogni, vogliamo ali

Nei casini tutti uguali

Sta per salire, cresce come un’onda

E sembra di toccare il cielo e ritornare giù

Se un desiderio vive in una stella

Questa speranza dentro me

È senza confine

Non cerca ragione

È senza confine

Mi nasce dal cuore

E partire da qui

È senza confine

Partire da qui

È senza confine

E partire da qui

È senza confine

Partire da qui

Sirena dell’acqua Mami Wata

È Gaia la terra, Ashanti lo sa

Nana Buluku, il sole, la luna

Intanto la vita è Babilonia

Dea Dama, Demetra è natura

Gli oceani Nemaya, giardini Maliya

E tutto quel che serve c’era già

Il resto è l’umana storia

Sta per salire, cresce come un’onda

E sembra di toccare il cielo e ritornare giù

Se un desiderio vive in una stella

Questa speranza dentro me

È senza confine

(È senza confine)

È senza confine

(È senza confine)

È senza confine

(È senza confine)

È senza confine

È senza confine

