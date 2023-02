San Valentino, menù della cena da Cracco: quanto costa e cosa si mangia

San Valentino, menù della cena da Cracco: è già tutto sold out per la serata speciale del 14 febbraio nel noto ristorante milanese. Per poter prenotare un tavolo era stato messo a disposizione un voucher acquistabile online.

San Valentino, menù della cena da Cracco: quanto costa

Tutto sold out nel locale Cafè Cracco in Galleria Vittorio Emanuele di Milano per la serata di San Valentino 2023. Per poter prenotare un tavolo era necessario un voucher disponibile e acquistabile solo per la serata del 14 febbraio. Il costo del voucher era di 170 euro a persona (340 per la coppia). Il menù è composto da 6 portate con scelta di vini al calice.

Cosa si mangia

Cracco ha proposto per il menù speciale del 14 febbraio come antipasto l’ostrica e ibisco, il gambero viola tiepido con radicchio e melograno. Ancora l’uovo soffice con barbabietole e kefir. Il primo piatto selezionato non può discostarsi dalla tradizione meneghino: ci sarà riso allo zafferano con ricci di mare e salicornia. Come secondo piatto è stato previsto un filetto di vitello in crosta con purea di patate e salse al tartufo. Infine per concludere ci sarà un dessert di San Valentino.

