Tom Holland presenta Uncharted e pranza con Fabio Rovazzi

Tom Holland da Uncharted a Fabio Rovazzi. L’attore britannico, volto di Spiderman nel Marvel Cinematic Universe, è stato a Roma per presentare il suo ultimo film. La sua foto a pranzo con il cantante e videomaker italiano ha fatto il giro del web.

Tom Holland a Roma: presenta Uncharted e pranza con Fabio Rovazzi

Tanta eccitazione tra i fan per la visita a Roma di Tom Holland. L’attore hollywoodiano, reduce dal successo planetario di Spiderman – No Way Home, si è infatti recato nella capitale per presentare il suo ultimo film, Uncharted.

Ispirata all’amatissima saga videoludica d’avventura targata Naughty Dog, la pellicola arriverà nei cinema di tutto il mondo dal 17 Febbraio. Tom Holland interpreta il protagonista, il giovane cacciatore di tesori Nathan Drake. Al suo fianco c’è Mark Wahlberg, nel ruolo del suo amico e mentore Sully.

“Io sono cresciuto con Indiana Jones e Mission Impossible“ -ha spiegato Holland nell’incontro con i giornalisti- “Fare un film in cui c’è avventura e azione è la realizzazione di un sogno.

Il rapporto tra me e Mark è reale, ed è una scoperta continua. Questo rende il film speciale, il rapporto tra noi è il cuore e l’anima del film. Abbiamo ricreato uno dei personaggi più amati, trovando un nuovo modo per riportarlo alla vita. E dunque abbiamo esplorato profondamente il suo profilo”.

Holland a pranzo con Rovazzi: “Prossima volta carbonara, bro”

Non solo cinema per Tom Holland a Roma. La sua foto con Fabio Rovazzi, ha infatti fatto esplodere il web. L’attore ha pranzato insieme al cantante di Andiamo a comandare e Faccio quello che voglio, in un noto albergo romano che da sul Colosseo. “Prossima volta carbonara, bro” questo il simpatico sottotitolo del post di Rovazzi su instagram che lo mostra al fianco del volto di Peter Parker.

Tante i commenti stupiti, molte le reazioni dei famosi. L’attore Andrea Dianetti si mostra scherzosamente piccato “Cominci a infastidirmi…”. Il conduttore radiofonico di Radio Deejay Gianluca Gazzoli fa ironia: “È forse questo il multiverso di cui tutti parlano?”. Meno pacato Marco Mazzoli, conduttore de Lo Zoo di 105: “F..a, ha più fondotinta di mia moglie!”.