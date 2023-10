Sofia Scalia, chi è Sofi dei Me contro Te: vita privata, curiosità, età, sorella

Chi è Sofia Scalia, tutto su Sofi dei Me contro Te. Scopriamo qualche informazione e curiosità in più sulla celebre youtuber, attrice e cantante. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Sofia Scalia, vita privata e carriera di Sofi dei Me contro Te

Nata a Palermo il 14 maggio 1997, Sofia Scalia, meglio nota come Sofi, ha 26 anni e, al fianco del suo fidanzato Luigi Calagna, forma il duo di youtuber Me contro Te. Il canale della coppia è uno dei più famosi e amati tra i giovanissimi, con un seguito di oltre 6.6 milioni di iscritti. La fama dei Me contro Te ha permesso loro di costruirsi anche una fruttuosa linea di merchandising e di sbarcare al cinema in diverse pellicole dedicate ai più giovani come Me contro Te Il Film: Missione Giungla, Me contro Te Il Film: La vendetta del Signor S e il più recente Me contro Te Il Film: Vacanze in Transilvania. Da parte sua Sofia Scalia ha avuto modo di fare il suo esordio anche sul piccolo schermo come conduttrice su Disney Channel. Ha una sorella minore di nome Serena con cui ha spesso condiviso il suo successo. Ha inoltre un profilo Instagram personale con oltre 700mila follower.

Vita privata, il rapporto con Luì

Sofia Scalia e Luigi Calagna sono una coppia sia su Youtube che nella vita reale. I due stanno insieme da molto prima di diventare famosi grazie al web. “Eravamo già fidanzati da un paio di anni – hanno raccontato i due ragazzi in un’intervista a Vanity Fair – Poi, un giorno abbiamo iniziato a girare alcuni video caricandoli su YouTube. Per mettere online i primi abbiamo impiegato notti intere. Erano per lo più sfide tra noi, da lì il nome che ci siamo dati, i Me contro te.”. Di recente, la coppia ha annunciato di avere intenzione di sposarsi. Gli impegni lavorativi li han costretti a rimandare le nozze per un po’, ma i due si augurano di riuscire a ritagliarsi il tempo necessario per una cerimonia come si deve tra il 2023 e il 2024. “Lo consideriamo come un altro film.” -spiega Luì- “Dobbiamo stupire e vorremmo coinvolgere i fan. Ma se troviamo un incastro, lo facciamo quest’anno”. Poi, il sogno di avere figli insieme: “Ne abbiamo milioni digitali, ma ne vorremmo anche di veri in questo momento”.