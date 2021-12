Spider-Man No Way Home: biglietti, uscita in Italia, cast, trailer, cinema

Spider-Man No Way Home: dove comprare i biglietti? Quando esce in Italia? Dal crash della prevendita, al trailer e al cast dell'ultimo film Marvel.

Spider-Man No Way Home è sempre più vicino: biglietti in prevendita, l’uscita in Italia, l’ultimo trailer e tutto sul cast del film. Manca poco all’uscita del prossimo film del Marvel Cinematic Universe. I biglietti per il terzo capitolo della trilogia dell’Uomo Ragno sono già in prevendita, e i siti vanno in tilt…

Spider-Man No Way Home: dove prendere i biglietti? A quando l’uscita in Italia?

Spider-Man No Way Home, diretto da Jon Watts, uscirà finalmente nei cinema italiani il 15 Dicembre 2021. Il terzo capitolo della trilogia dell’Uomo Ragno firmato Sony e Marvel Studios promette tante sorprese e colpi di scena: secondo le teorie dei fan, con l’apertura del multiverso, potrebbe comparire più di un arrampicamuri…

I biglietti per Spider-Man No Way Home sono disponibili in prevendita online dalla mezzanotte del 6 Dicembre. Come prevedibile, i siti dei maggiori cinema italiani sono stati presi d’assalto da orde d’utenti, tutti fan in spasmodica attesa ormai da mesi. I siti web di The Space Cinema e di UCI Cinemas non hanno retto la enorme mole di utenza improvvisa e sono andati in tilt. UCI Cinemas ha prontamente risposto agli utenti su Facebook, rassicurandoli poche ore dopo di aver ripristinato il servizio. Sono però ancora tanti i commenti che segnalano disagi e crash del sito, al momento di nuovo non raggiungibile.

Il trailer e il cast del film

Poche settimane fa, la Sony ha pubblicato il trailer ufficiale di Spider-Man No Way Home. Il film mostra un Peter Parker in difficoltà, la cui identità di Spider-Man è ormai nota a tutti. Nel tentativo di tornare a vivere come una persona normale, Peter chiede al Doctor Strange di lanciare un’incantesimo che faccia dimenticare a tutti chi è Spider-Man. Qualcosa sembra andare storto nel rituale dello Stregone Supremo, che apre involontariamente le porte del Multiverso. Spider-Man dovrà affrontare nemici provenienti da mondi alternativi e scoprire cosa vuol dire davvero indossare il costume del Ragno.



La pellicola vede il ritorno di volti e personaggi storici come il dottor Octopus di Alfred Molina, Electro interpretato da Jamie Foxx e il burbero J. Jonah Jameson di J.K. Simmons, stavolta presentatore di un quotidiano online. Confermato anche il ritorno dello storico Goblin di Willem Dafoe. Benedict Cumberbatch riprende il ruolo dello Stregone Supremo Doctor Strange, al fianco di Peter Parker in questa avventura. Nel cast troviamo ancora una volta, oltre a Tom Holland, anche Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned), Tony Revolori (Flash Thompson), Anjourie Rice (Betty), Hannibal Buress (Coach Wilson), JB Smoove (Julius Dell), Marisa Tomei (Zia May) e Jon Favreau (Happy).