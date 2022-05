De Luca contro la Carfagna: botta e risposta sui social tra i due

De Luca contro la Carfagna: sui social i due politici hanno dato vita a un duello ironico ma anche abbastanza dai toni accesi. Ovviamente il tutto è partito dal ‘provocatore seriale’ della Campania.

De Luca contro la Carfagna

Ancora una volta il governatore della Campania Vincenzo De Luca finisce al centro di polemiche mediatiche ma anche politiche. Sabato 14 maggio avrebbe dovuto prendere parte ad una tavola rotonda nell’ambito dell’evento Verso Sud organizzato da Mara Carfagna.

Tuttavia, ha dato forfait all’ultimo momento. Non solo ma si è anche scagliato contro la ministra Mara Carfagna.

Botta e risposta sui social tra i due

Il primo attacco social è stato del governatore De Luca che ha scritto: «La due giorni di Sorrento? Un eccesso di propagandismo e demagogia criptopartitica. Più di marchio Forza Italia che istituzionale». Poi ha aggiunto: «Vedo anche che è in programma un’altra iniziativa la prossima settimana nella nobile città di Salerno, nella quale vengono convocati tutti i sindaci per un pre-tavolo per discutere.

Visto che i pretavoli dal punto di vista istituzionale non esistono mi pare che vada accentuandosi questo carattere criptopolitico anzi criptopartitico. Se è così non va bene o per lo meno non mi interessa, ho da fare cose serie e tempo da perdere non ne ho».

Ecco poi la risposta della Carfagna: «Ho inviato questa confezione di Maalox al presidente De Luca: a volte può capitare che mentre tu fai “ammuina” gli altri fanno i fatti.

Suvvia non te la prendere…». E in foto c’è la scatolina del farmaco contro l’acidità di stomaco. Ed ancora la risposta di De Luca su Twitter che scrive: «Colpita…»