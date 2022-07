The Voice Senior 2022: giudici, puntate e anticipazioni del 9 luglio

The Voice Senior 2022: la Rai manda in replica per tutta l'estate ogni sabato sera in prima serata il programma musicale.

The Voice Senior 2022: la Rai ha deciso di mandare in replica per tutta l’estate l’edizione ultima del programma musicale, condotto da Antonella Clerici su Rai1. Ecco quanti sono stati i concorrenti selezionati e chi sono i giudici.

The Voice Senior 2022: giudici

La Rai ripresenta la stagione 2022 di The Voice Senior nel periodo estivo. Alla conduzione c’è sempre Antonella Clerici mentre alla giuria ci sono Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Clementino.

The Voice Senior 2022: puntate

L’appuntamento è alle 21:25 su Rai 1 per 8 puntate ogni sabato sera a partire dal 9 luglio 2022. Si inizia con la parte più bella del programma, le Blind Auditions, le audizioni al buio con i giudici che di spalle possono solo ascoltare chi è in gara ma non vedono il palco. La Finale andrà in onda sabato 27 agosto. Inoltre, c’è da ricordare che in streaming su RaiPlay dove sono disponibili le varie puntate.

Le anticipazioni del 9 luglio

Al termine delle Blind, nella fase Cut, i quattro coach sono costretti a selezionare i 24 aspiranti talenti musicali – 6 per team – che passano al Knock Out, la semi finale in cui i talenti di ciascuna squadra si sfidano fra loro con il proprio cavallo di battaglia.

Partecipano a quest’edizione 80 concorrenti (di cui anche una coppia), per un totale di 47 uomini e 34 donne.

Ci sono 28 anni di differenza tra il partecipante più giovane (60) e quello più anziano (88).

LEGGI ANCHE: Maneskin a Roma 9 luglio 2022: apertura cancelli, scaletta canzoni e biglietti del concerto al Circo Massimo