Bimbo caduto dalla seggiovia a Altopiano di Asiago: ecco chi sono gli indagati

Bimbo caduto dalla seggiovia: si è aperta l’inchiesta da parte della Procura di Vicenza e da quanto risulta ci sono alcuni indagati nel fascicolo aperto dal pm. Il picco si trova ancora in ospedale per le ferite riportate.

Bimbo caduto dalla seggiovia a Altopiano di Asiago

Domenica 14 gennaio, un bambino di 6 anni è caduto dalla seggiovia nel comprensorio sciistico Le Melette, a Gallio. Il pm Maria Elena Pinna sta procedendo per il reato di lesioni colpose gravi. Come aveva riportato Veronasera “era circa l’ora di pranzo e il piccolo si trovava in zona, accompagnato, per una lezione di sci, quando sarebbe scivolato dalla seggiovia, precipitando per poco meno di una decina di metri sulla strada sottostante, nonostante il tentativo di trattenerlo della persona che era con lui e dell’operatore di richiamare la seggiovia”.

Chi sonio gli indagati

Dunque, è stato aperto il fascicolo degli indagati ma sui nomi c’è grande riservatezza. Potrebbero essere i maestri di sci impegnati nei corsi collettivi offerti dalla scuola sci e responsabili e addetti della stazione. Gianni Bonetti, direttore tecnico della stazione sciistica galliese, esclude responsabilità per la società di gestione o per gli addetti all’impianto: “C’è l’obbligo di filmare sia l’imbarco sia l’arrivo dei passeggeri della seggiovia, filmati che hanno consentito ai carabinieri di verificare la correttezza delle procedure di imbarco dei passeggeri sulla seggiola dove era seduto il ragazzino, quindi siamo tranquilli. Durante il tragitto noi non riusciamo a sapere quello che può succedere”.

