Tina Cipollari via da Uomini e Donne? Ultimatum all’opinionista: “Basta trash”

Ultimatum a Tina Cipollari, rischia l’addio a Uomini e Donne. L’iconica opinionista potrebbe essere la prossima vittima dell’epurazione anti-trash di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi punta i piedi sulla nuova linea, stop alle parolacce o dovrà andar via.

Tina Cipollari, arriva l’ultimatum: rischia l’addio da Uomini e Donne?

Negli ultimi giorni si è parlato spesso della nuova linea anti-trash di Mediaset, spinta dall’AD Pier Silvio Berlusconi dopo le tante polemiche provocate nell’ultimo anno dai contenuti del Grande Fratello Vip 7. C’è aria di novità per le reti del Biscione, come dimostrano i cambiamenti annunciati per il reality di Alfonso Signorini, che per settembre promette una maggiore attenzione al livello dei contenuti. Secondo alcune indiscrezioni recenti, la crociata anti-trash potrebbe colpire anche Uomini e Donne, in particolare l’iconica opinionista del dating show Tina Cipollari. Un articolo pubblicato da Nuovo TV ritiene infatti che Pier Silvio Berlusconi gradisca ben poco il linguaggio colorito e aggressivo utilizzato dal personaggio televisivo, e sia arrivato al punto di mandarle un ultimatum. O si da una regolata, o la sua presenza negli studi di Uomini e Donne non sarà più richiesta. Quanto c’è di vero in queste voci?

L’opinionista smentisce: “Dovrei esserci, non ho ricevuto avvisi”

Per il momento la stessa Tina Cipollari ha smentito queste indiscrezioni circolate sul suo conto, assicurando i suoi fan preoccupati che anche l’anno prossimo sarà al fianco di Maria De Filippi. Ospite al Pride Village di Padova, l’opinionista ha dichiarato: “Se lascerò la trasmissione? Assolutamente no. Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ancora ricevuto nessun avviso. Penso di esserci ancora“. Una risposta diretta, ma che nasconde un velo di incertezza. Le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne dovrebbero cominciare alla fine di agosto: ci sarà anche lei?

