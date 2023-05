Cecchi Paone ha lasciato L’Isola dei Famosi insieme a Simone Antolini: l’annuncio in diretta

Cecchi Paone ha lasciato il programma Mediaset de L’Isola dei Famosi. Il naufrago aveva già anticipato le sue intenzioni discutendo animatamente in diretta con la conduttrice Ilary Blasi. Alla fine sono prevalse le regola degli autori.

Cecchi Paone ha lasciato L’Isola dei Famosi insieme a Simone Antolini

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato entrambi L’Isola dei Famosi, seppure per motivi diversi. In una delle ultime puntate dell’Isola dei Famosi, è andato in scena un battibecco e un diverbio anche abbastanza duro tra uno dei naufraghi, Alessandro Cecchi Paone, e la conduttrice del programma Mediaset Ilary Blasi. Dopo lo scioglimento del team degli Accoppiados, Cecchi Paone è andato su tutte le furie minacciando anche di lascare l’isola. Il suo compagno Simone intanto è stato affidato alle cure dei medici dopo un leggero malore. “Noi giochiamo solo in coppia – ha sottolineato Cecchi Paone – a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia siamo entrati e in coppia ce ne andiamo. O coppia o niente, lo abbiamo detto ai quattro venti”.

“Prima di partire avete letto e firmato un contratto – ha ribadito la Blasi – e quello che stai dicendo a me non risulta, facciamo così, Simone comunque non c’è e quindi ci prendiamo questa settimana e ne riparliamo”. Ma a quel punto Cecchi Paone ha replicato in maniera tranciante. “I miei avvocati che sono più bravi di me e di te e hanno letto le condizioni del contratto: questa coppia è nata a settembre su richiesta dell’azienda e della produzione, questa coppia non si scoppia: questo non è un gioco, ma è un gioco al massacro”. Ma Ilary non si è fatta per niente intimidire: “Alessandro – ha chiosato la Blasi – l’Isola l’hai già fatta, e ci sei pure ritornato! Sapevi come sarebbe stata”.

L’annuncio in diretta

Così dopo le polemiche e le scelte della produzione, i canali social ufficiali de “L’Isola dei famosi” hanno infatti annunciato il ritiro del duo. “Simone Antolini ha dovuto lasciare l’Isola per problemi di salute – si legge nel comunicato – e Alessandro Cecchi Paone ha deciso di non proseguire la sua avventura“.