Coldplay, annunciata un’altra data a Milano mentre è caos biglietti a Napoli

Coldplay, annunciata ancora un’altra data nella tappa di Milano mentre a Napoli è caos biglietti. Molti sperano in una terza data nella città partenopea, visto che i biglietti della terza data sono andati esauriti ma soprattutto ora c’è il rischio dei bagarini. Sul web si vendono biglietti ad un prezzo alto anche 5 volte.

Coldplay, annunciata un’altra data a Milano

La band dei Coldplay ha annunciato il nuovo tour europeo ed internazionale: Music Of The Spheres World Tour.

Il nuovo tour toccherà Portogallo, Spagna, Svizzera, Danimarca e Paesi Bassi, oltre agli spettacoli nel Regno Unito a Manchester e Cardiff. In Italia erano previste inizialmente il 21 giugno 2023 allo Stadio Armando Maradona di Napoli e il 25 e 26 giugno 2023 allo Stadio San Siro di Milano. Tuttavia, in pochissimo tempo i tagliandi sono andati a ruba con un il dispiacere di tantissimi appassionati della band. Così il gruppo ha deciso di inserire nella tappa italiana altre date.

Dopo l’annuncio delle date italiane, il 21 e 22 giugno 2023 allo Stadio Armando Maradona di Napoli e il 25, 26 e 28 giugno 2023 allo Stadio San Siro di Milano, si aggiunge quindi una quarta data allo Stadio San Siro di Milano il 29 giugno 2023.

Caos biglietti a Napoli

A Napoli è caos biglietti sia per le code interminabili fuori i botteghini e davanti al pc in attesa sia per i bagarini che rivendono i tagliandi a prezzi maggioritari.

“C’è chi riesce ad accaparrarsi più biglietti on- line. E dal primo marzo 2023 sarà possibile cambiare il nominativo”, afferma un ragazzo. I prezzi per i sei settori vanno da 63 a 172 euro fino al pacchetto “vip”, che costa circa 300 euro. Chi ha avuto pazienza è riuscito ad acquistare il biglietto ed ora sarà necessario non cedere ai prezzi folli dei bagarini.