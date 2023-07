Temptation Island Winter e Lorella Cuccarini, sarà lei la conduttrice?

Lorella Cuccarini a Temptation Island Winter: sarà lei la conduttrice dell’edizione invernale? Secondo alcune voci di corridoio, l’insegnante di Amici è pronta a prendere le redini del reality in inverno.

Lorella Cuccarini e Temptation Island Winter, sarà lei la conduttrice del reality?

Nuove indiscrezioni in arrivo su Temptation Island Winter, l’edizione invernale dell’amato reality annunciata da Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset. Dopo il grande successo del programma presentato da Filippo Bisciglia nelle ultime settimane, la Mediaset si prepara al raddoppio per questo inverno. Secondo le più recenti voci di corridoio, la rete ha già in mente un nome preciso per la conduzione della nuova edizione del programma. Si parla infatti del possibile ingaggio di Lorella Cuccarini, celebre conduttrice e da anni insegnante ad Amici di Maria De Filippi, che prenderebbe quindi il posto di Bisciglia nello spin-off invernale.

Lorella rifiuta la Rai, ha già un accordo per il reality?

Per il momento non vi sono ancora certezze circa l’arrivo della conduttrice a Temptation Island, ma secondo Dagospia Lorella è il primo nome sulla lista degli autori. Da parte sua la conduttrice sembra avere progetti a lungo termine con Mediaset e ha recentemente svelato di aver rifiutato un programma per la rai. “Volevano affidarmi un programma nella fascia delle 14 su Rai Uno, ma ho detto di no.” -ha spiegato la Cuccarini- “Non è mia intenzione tornare in Rai. Sono molto felice di essere ad Amici e di aver conosciuto un pubblico molto giovane, cosa che in Rai non potevo conoscere”. Che abbia già un accordo per la conduzione di Winter?