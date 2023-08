Tina Cipollari smentisce l’addio a Uomini e Donne: “Un caro saluto a Pier Silvio”

Tina Cipollari smentisce le voci di addio a Uomini e Donne: “Anche quest’anno ci sarò, un caro saluto a Pier Silvio“. L’iconico personaggio del dating show risponde al chiacchiericcio che la vedeva cacciata dal programma: “Sarò ancora più pungente”.

Dopo settimane di chiacchiere e voci di corridoio Tina Cipollari, icona di Uomini e Donne, finalmente risponde con decisione parlando del suo presunto addio al programma. L’opinionista del dating show di Maria De Filippi ha assicurato il suo pubblico che ci sarà anche per la prossima edizione, nonostante in molti la additassero come prossima vittima della crociata anti-trash portata avanti da Pier Silvio Berlusconi. Lo ha spiegato in una piccata storia sul suo profilo Instagram, poi pubblicata come post per rincarare la dose.

“Sono stanca e annoiata di leggere da qualche mese “Tina troppo trash”, “Pier Silvio caccia Tina”, “Tina fuori da Uomini e Donne”” –scrive l’opinionista- “Volevo rassicurarvi e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti. Purtroppo per voi, anche quest’anno, mi ritroverete seduta al mio solito posto“.

Non contenta, ha deciso di rispondere per le rime a chi ha definito “troppo trash” i suoi interventi e commenti in trasmissione: “E vi dirò di più, mi avete esasperato talmente tanto con queste fake news che sarò più carica e pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla, specialmente a sproposito”. L’opinionista ha chiuso in bellezza il suo intervento con un saluto all’AD di Mediaset, giusto per smentire le voci sul presunto ultimatum da parte sua: “Buona estate a tutti e un caro saluto a Pier Silvio“.

L’opinionista su Pier Silvio Berlusconi: “Non lo conosco ma l’ho sempre stimato”

Tina Cipollari ha in seguito pubblicato un’ulteriore storia, in cui ha chiarito la natura del suo rapporto con Pier Silvio Berlusconi. Il suo saluto alla fine del suo primo intervento, infatti, aveva fatto il giro del web, dando vita ad ulteriori illazioni sul suo conto. “Quando scrivo un caro saluto a Pier Silvio è proprio un caro saluto.” -spiega l’opinionista- “Io non lo conosco, ma l’ho sempre stimato. Lo stimo molto e mi dispiace che sia stato tirato in mezzo a questa circostanza. Immagino che come è giusto che sia i suoi pensieri sia personali che professionali siano rivolti altrove. Spero un giorno di poterlo conoscere. Buone vacanze a tutti!”.