Timothée Chalamet a schiena nuda a Venezia: il vestito che sconvolge il web

Timothée Chalamet conquista Venezia con un vestito a schiena nuda

Timothée Chalamet, ormai una star nascente del cinema mondiale, si è guadagnato una grande fama tra i più giovani appassionati di cinema.

Dopo aver ottenuto una candidatura all’Oscar nel 2018 grazie a Chiamami col tuo nome, nel 2022 l’attore ha lavorato di nuovo al fianco del regista italiano Luca Guadagnino. Chalamet è infatti il protagonista di Bones and All, film in gara alla Mostra del cinema di Venezia 2022. L’attore, in occasione della prima della pellicola, si è fatto notare sul red carpet non solo grazie al suo grande carisma, ma anche con uno sgargiante outfit rosso a schiena nuda.

Un vestiario giocoso quanto piccante che ha totalmente conquistato il web. Tantissime le reazioni eccitate ed esagerate da parte dei fan di Chamalet online: “Timothée stamattina si è svegliato e ha deciso di finirci tutti”.

E ancora: “Ecco un’immagine della mia dignità che lascia il mio corpo appena Timothée Chamalet arriva sul Red Carpet”.

timothée chalamet woke up and decided to end us all pic.twitter.com/q9d0jFZOVH — mari ⎊☽ (@newthomas__) September 2, 2022

the self respect in my body leaving when timothée chalamet arrived to the red carpet pic.twitter.com/q3PFRCmHp5 — heart shaped pizza 🐸 (@atreidesfiIms) September 2, 2022

Chalamet è stato poi immortalato al fianco di Guadagnino e dei suoi colleghi del cast di Bones and all, Mark Rylance, Taylor Russel e l’attrice e stilista Chloë Stevens Sevigny. Anche un questo caso un utente internettiano non si è lasciato sfuggire l’occasione per un commento spiritoso, in cui evidenzia la natura eccentrica dei loro outfit: “Sembrano letteralmente un gruppo di cattivi di Batman, li adoro”.